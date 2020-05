Regeringen er sammen med arbejdsmarkedets parter blevet enige om en måde at bruge overskydende penge i lærlingefond til at skabe flere lærlingepladser og holde hånden under virksomhederne, der er hårdt presset af coronakrisen. Foto: Henning Bagger/Scanpix Foto: Thomas Hee/Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Trepartsaftale om lærlinge vækker glæde på Sjælland

Sjælland - 29. maj 2020 kl. 11:42 Af Anders Spanggaard og Tomas Revsbech Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Sjælland: Formanden for Dansk Byggeri i Region Sjælland er ikke i tvivl om, at trepartsaftalen, der tilfører 5,4 milliarder kroner til skabelse af nye elev- og lærlingepladser, vil få en positiv effekt.

- Aftalen betyder, at mange virksomheder får et incitament til at tage en elev eller et par lærlinge ind, fordi risikoen bliver mindre. Det er helt klart positivt, at man spænder et sikkerhedsnet ud, siger Jesper Toftebjerg Andersen, formand for Dansk Byggeri, Region Sjælland.

Aftalen betyder, at virksomheder, der tager lærlinge ind, får dækket 90 procent af udgifterne. Med de eksisterende aftaler får virksomhederne kun dækket 75 procent af lønnen til lærlingen.

Jørgen S. Madsen, formand for Dansk Metal i Sydøstsjælland og Lolland-Falster, er overordnet tilfreds med aftalen. Han gør dog opmærksom på, at de overskydende penge i Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB) skyldes, at arbejdsgiverne hidtil har taget for få lærlinge.

- Havde arbejdsgiverne taget tilstækkelig mange lærlinge, havde der jo ikke været alle disse overskydende penge i AUB, men det glæder mig meget, at pengene nu bliver brugt til uddannelse af unge mennesker i stedet for at blive betalt tilbage til arbejdsgiverne.

AUB modtager penge fra både offentlige og private arbejdsgivere, uanset om de tager lærlinge.

- På den måde kommer de arbejdsgivere, som ikke tager lærlinge og dermed smyger sig udenom ansvaret, også til at betale, og det synes jeg er godt, fastslår Jørgen S. Madsen.

Usikkerhed om effekter Han og Jesper Toftebjerg Andersen udtrykker dog begge usikkerhed omkring effekten af aftalen.

- Der er mange, der holder igen og bliver forsigtige, fordi de ikke aner om der kommer et hul i ordrerne her til efteråret. Desværre vil der være nogle virksomheder, der vurderer, at de ikke tør tage lærlinge ind, ligesom der sidder unge rundt omkring, der lige nu ikke får svar på deres henvendelser til virksomhederne, siger Jesper Toftebjerg Andersen, Dansk Byggeri.

Jørgen S. Madsen, Dansk Metal, mener, at det afhænger meget af brancher, om der bliver skabt mange nye pladser til lærlinge.

Han peger på, at restaurationsbranchen nu kører igen, så der burde være grundlag for at tage nogle lærlinge ind. Det samme gælder byggeriet, hvor regeringen og Folketinget har banet vejen for, at meget offentligt byggeri kan sættes igang.

- Det er noget andet med min egen branche indenfor metal. Her er mange virksomheder jo afhængige af eksport, og her er vi jo i den grad afhængige af de udenlandske markeder, så her er det vanskeligt at spå om, hvad der sker i løbet af efteråret. Vi må vente og se.