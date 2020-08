En flok kompetente mennesker med kærlighed og tilknytning til Sjælland og øerne er gået sammen i en alliance, der vil skaffe fremdrift i Region Sjælland. Foto: Gert Ellegaard/Region Sjælland

Tre initiativer skal få Sjælland fremad

Sjælland - 17. august 2020 kl. 19:05 Af Tine Fasmer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Flere unge i job og uddannelse. Bo på prøve i en landsby. Sundhedstilbud skal ud i hele regionen. Det er i korte træk tre nye initiativer fra alliance mellem erhvervsliv, uddannelser, kulturinstitutioner og Region Sjælland. Sjællands Udviklingsalliance mødtes mandag eftermiddag et af de steder, hvor man kan se allerlængst ud over det sjællandske landskab. På bakketoppen, hvor Brorfelde Observatoriet åbner synet helt op til stjernerne, kan man med det blotte øje se 40-50 kilometer væk.

- Her er ikke bare smukt, her er rigtigt meget godt at byde på i hele regionen. Men der er også meget udvikling, som går mod hovedstadsområdet, og derfor har vi brug for at tænke nyt og udvikle regionen. Alliancen vil samle en milliard kroner, så det også om fem, ti, tyve år er et fantastisk sted at bo, arbejde og drive virksomhed, sagde Heino Knudsen (S), regionsrådsformand.

Sparekassen Sjælland-Fyn og Region Sjælland står i spidsen for samarbejdet, der ikke skal have et kontor eller et sekretariat.

Men foruden bankdirektøren og regionsrådsformanden er der kommet 12 andre mennesker med fra erhvervslivet, uddannelsessteder, turismen og fritidslivet.

Sjællands Udviklingsalliance er Lars Petersson, iniativtager og formand for Alliancen, direktør for Sparekassen Sjælland-Fyn

Heino Knudsen (S), iniativtager og formand for Alliancen, regionsrådsformand

Bruno L. Hansen, formand for DGI Midt- og Vestsjælland

Torben Dalby Larsen, forhenværende ansvarshavende chefredaktør

Torben Nielsen, bestyrelsesformand for Museum SydøstDdanmark og Sparinvest

Kim Rahbek, bestyrelsesformand for Business Lolland-Falster

John Brædder (G), bestyrelsesformand for Erhvervshus Sjælland, borgmester i Guldborgsund

Mette Rix Krabbe, iværksætter og film- og tv-instruktør

Peter Engberg, bestyrelsesformand for Den Sociale Kapitalfond

Stine Gry Roland, public affairs- og kommunikationschef for Novo Nordisk

Svend- Aage Dreist, advokat og indehaver af DreistStorgaard Advokater

Camilla Wang, rektor for Professionshøjskolen Absalon

Jens Müller, direktør for Destination Sjælland

Hanne Leth Andersen, rektor for Roskilde Universitet - Det er dybt kompetente mennesker inden for hvert deres felt, og jeg er rigtig glad for, at de vil være med. Vi skal sætte turbo på udviklingen og skabe en reel forandring, men det er jo ikke noget, man gør på et halvt eller et helt år. Der er så meget at byde på i Region Sjælland, vi skal forbinde de mange projekter og bygge bro til den kapital både privat og i fonde, der gerne vil Region Sjælland, sagde bankdirektør Lars Petersson.

Unge skal i gang En af dem, der snart sætter sine kompetencer i sving, er Peter Engberg, der er bestyrelsesformand for Den Sociale Kapitalfond.

- I Region Sjælland er 11 procent af de 16-29-årige på offentlig forsørgelse, og det giver regionen en kedelig førsteplads, som jo hverken er god for regionen, de unge selv eller virksomhederne. Vi har erfaring med at hjælpe mennesker på kanten, for der er mennesker, som har brug for noget ekstra end det, som det almindelige system kan tilbyde, sagde Peter Engberg, der gav et eksempel på en ung med angst, som havde svært ved at køre i offentlig transport til jobbet.

- Vi hjælper mennesker, der har svært ved at komme igennem i det nuværende system og lave skræddersyede løsninger. Virksomhederne skal også opgraderes til at kunne håndtere mennesker, der har det lidt svært. I de seks projekter vi har gennemført sammen med 30-35 kommuner og 150 virksomheder, der har vi fået cirka 1000 mennesker i arbejde eller uddannelse, forklarede Peter Engberg.

Nær sundhed og liv i landsbyer Sjællands Udviklingsalliance har to andre initiativer på vej: Det ene handler om at flytte flere sundhedstilbud tættere på borgerne.

- Det kunne for eksempel være blodprøvetagning, det kan jo muligvis foregå i en kantine eller i et andet lokale på en virksomhed, så regionen ikke skal binde sig til at betale leje for mange lokaler rundt omkring i området, sagde Heino Knudsen.

Landsbyer og mindre byer er i fokus i det sidste initiativ, for der er god brug for at styrke lokalområderne uden for regionens største byer og øge tilflytningen. Interessen for at bo i regionen er steget under coronakrisen.

- Folk er begyndt søge mere ud, hvor der er luft og lys. Det vil vi gerne hjælpe på vej, for der er så meget energi i de mindre byer, sagde Lars Petersson.

Konkret vil Sjællands Udviklingsalliance fremme, at der etableres flere »tilflytterhuse«, som folk kan leje midlertidigt for at afprøve om livet i det område, er noget for dem.

Samarbejdet om »tilflytterhuse« kan enten opstå med kommunerne eller lokale bysamfund, der enten kan kontakte Sparekassen Sjælland-Fyns udviklingsdirektør Søren Kjærsgaard eller Region Sjælland.