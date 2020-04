Travlt efterår på spillestederne

De mange udsættelser af koncerter giver tætpakkede efterårsprogrammer på landets spillesteder. Lis Sørensen skulle have spillet på Portalen i marts. Koncerten er nu programsat til den 6. november. Foto: Anders Ole Olsen

Sjælland - 26. april 2020 kl. 07:30 Af Lars Jørgensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I kølvandet på coronapandemien har spillestederne været nødsaget til at aflyse arrangementer i hobetal. Det har dog været muligt at flytte mange af dem til efteråret med det resultat, at spillestedernes koncertkalendere for september, oktober og november er markant længere, end de plejer at være.

På Stars i Vordingborg har man aflyst 40 arrangementer, hvoraf man har fundet nye datoer til 27 af dem senere på året.

- Marts og april er højsæson på spillestederne og vi havde planlagt to-fire koncerter om ugen. Så timingen kunne ikke have været dårligere. Hvis en af »corona-månederne« havde været januar, ville tingene været noget nemmere at have med at gøre, siger Simon Sandfeld, der er spillestedsleder på Stars.

Endnu en udsættelse Han var, som så mange andre, fortrøstningsfuld, da de første restriktioner for at forhindre smitte af Covid-19 kom i begyndelsen af marts. Først lød opfordringen, at arrangementer for flere end 1000 mennesker skulle aflyses. Men en uges tid senere var det ændret til et decideret forbud mod forsamlinger på mere end 100 mennesker.

Portalen, Greve - Vi var, som så mange andre, optimistiske i starten og flyttede nogle af koncerterne til juni (blandt andet Klumben & Raske Penge, red.). Dengang var tre måneder lang tid. Men meget tyder på, at vi kommer til at flytte dem igen, siger Simon Sandfeld.

Samme problematik er Poul-Erik Mou Madsen, direktør for Portalen i Greve, ude i. Han havde oprindeligt booket en koncert med Lis Sørensen til den 6. marts. Den blev i første omgang flyttet til 22. maj og nu hedder datoen den 6. november.

- Vi havde også to shows med Nikolaj Stokholm, som blev flyttet fra marts til juni. Jeg er spændt på, om vi kommer til at flytte det endnu en gang, siger han.

Portalen har fundet nye datoer til cirka 40 af de 52 arrangementer, som ikke nåede eller når at finde sted i marts, april og maj.

De musikfans, som har billetter til en aflyst koncert, kan få pengene tilbage. Er koncerten udsat til et senere tidspunkt, kan man beholde billetten, der så gælder til den nye dato.

- Foreløbig har vi oplevet, at folk holder fast i deres billetter, selvom arrangementerne bliver rykket. For eksempel havde vi en udsolgt koncert med Annika Aakjær, som blev flyttet. Der er foreløbig kun 50, som har bedt om at få refunderet deres billet, fortæller Poul-Erik Mou Madsen.

Hvornår og hvordan Det tyder da også på, at folk væbner sig med tålmodighed og ser frem mod atter at komme ud og høre livemusik på den anden side af coronakrisen.

- Jeg er overbevist om, at folk savner at komme til koncerter og høre noget god musik. Men om vi kommer til at opleve et boom i efteråret, hvor alle vælter ind til koncerter og fadøl, handler meget om, hvor trygge de er ved det. Vi ved jo endnu ikke, om publikum er klar til at står helt tæt og give den gas igen allerede til efteråret, siger Simon Sandfeld fra Stars og fortsætter:

- Det kan også være, at vi får lov til at åbne med restriktioner. Og så er det spørgsmålet, om folk har lyst til at gå til en rockkoncert, hvor der kun må være 80 publikummer - som skal holde to meters afstand til hinanden. Eller hvad hvis der kun bliver siddepladser? Det er absolut heller ikke alle typer koncerter, der egner sig til det... siger han.

For mange mennesker betyder en koncert mere end bare at lytte til nogle gode sange. Det mærker Poul-Erik Mou Madsen især under coronakrisen.

- Generelt er der stor forståelse for aflysningerne, men vi kan godt mærke, at der er en del, som savner koncerterne. For eksempel har vi vores jazz-scene hver lørdag, som samler mange af de samme gæster hver gang. Der kan vi godt mærke, at afsavnet også går på det sociale samvær, siger han og fortsætter:

- Jeg er ikke i tvivl om, at musikken kan noget helt særligt ud over at underholde - og at det også er dét, vi savner. Flere af vores faste og ældre jazz-gæster taler om, at musikken er livsforlængende. Jeg er tilbøjelig til at give dem ret.