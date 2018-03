Transportminister: Vi gør togtrafikken mere attraktiv

Den viser også, at rejsetiderne i 2032 vil være nogenlunde de samme som i dag, mens timemodellen, hvor passagerer skal kunne komme fra Kalundborg eller Nykøbing Falster til København H på under en time, er droppet.

En 32 procents stigning i passagerer øst for Storebælt og flere, som vælger at bosætte sig i kommunerne på Sjælland.

- Rejsetiderne er meget langt fra de forventede togtider, der nu fremgår af Trafikplanen, skriver regionen i sit høringssvar til planen og henviser til, at Togfonden. Togfonden er ikke vedtaget som et hele, men delaftaler er.

- Jeg har ikke haft lejlighed til at se disse. Men jeg mener, at vi skal have et system, der virker. Indkøbet af nye eltog er sat i udbud. Vi er ved at gøre togtransport mere attraktivt, sagde Ole Birk Olesen, da sn.dk talte med ham på en konference for fremtidens transport tirsdag eftermiddag. Fremtidens transport skal blandt andet bestå af tog, men også biler: