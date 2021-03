Transportminister: Støj er den store udfordring

En del vil gerne høre, hvad du som minister vil gøre for støjplagede naboer. Det gælder blandt andet Hillerød-motorvejen, Kronprinsesse Marys Bro og Køge Bugt Motorvejen. Hvad forventer du, at der skal afsættes til støjbekæmpelse i den kommende infrastrukturplan?

- Vi kommer til at prioritere støjbekæmpelse. Jeg er ret standfast på, at alle statslige veje skal have den særlige støjdæmpende asfalt, der i øvrigt også er mere klimavenlig. Det er reducerer også CO2-udledningen, fordi bilerne så bruger mindre brændstof, siger Benny Engelbrecht, der er åben overfor, at kommunerne også skal komme de støjplagede beboere til undsætning med støjdæmpende asfalt på de kommunale veje.