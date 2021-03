Transportminister Benny Engelbrecht (S) kom rundt om mange emner, da han mandag blev interviewet live på sn.dk. Foto: Allan Nørregaard.

Transportminister: Kattegatforbindelse er slet ikke afgjort

Sjælland - 23. marts 2021 kl. 19:00 Af Tine Fasmer Kontakt redaktionen

Hensynet til naturen på land og under vandet vægter tungt, og Kattegatforbindelsen er slet ikke afgjort, understreger transportminister Benny Engelbrecht (S). Til gengæld tager han gerne sjællandske motorvejs-ønsker med på forhandlingsbordet.

Mange brugere havde sendt spørgsmål til sn,dk, hvor journalist Tomas Revsbech mandag eftermiddag live-interviewede transportminister Benny Engelbrecht (S).

Han står overfor at skulle indkalde Folketingets partier til forhandlinger om ny infrastrukturplan, og samtidig har SF, Radikale og Enhedslisten gjort det klart, at forliget om Togfonden - den med maximum en times rejsetid mellem de større byer - skal op af mølposen.

Et af de emner som ganske mange læsere var interesseret i at høre ministerens holdning til er den mulige Kattegatforbindelse over Samsø med udgangspunkt nær Kalundborg via Røsnæs eller Asnæs.

En del mener, at beslutningen om en Kattegatforbindelse de facto er taget, er den det?

- Nej, det er den ikke. Vi er i gang med forundersøgelsen på Kattegatforbindelsen, hvor vi undersøger, om linjeføringen overhovedet kan lade sig gøre, samtidig med at man også tager hensyn til naturen. Den bliver tidligst færdig i slutningen af i år.

Benny Engelbrecht understreger, at en Kattegatforbindelse slet ikke er på tapetet i de kommende forhandlinger, for infrastrukturplanen kommer kun til at række frem mod 2030.

Hvis man går videre med en af linjeføringerne efter forundersøgelsen, venter en større VVM-udredning.

- Det vil tage mange år. Det er slet ikke noget, vi skal konkludere på endnu. Der er rigtig spændende perspektiver i en forbindelse, hvis man kan skabe en genvej, så man kan komme fra Aalborg til København på to timer og et kvarter. Vi har et vækstområde i Vestsjælland, hvor Novo og andre virksomheder også rekrutterer fra Fyn. Omvendt er der meget store miljø- og naturmæssige udfordringer, det er nogle af de mest følsomme marine områder. Det skal kunne balancere, siger Benny Engelbrecht.

Kommer den, skal toget med Transportministeren understregede, at han er uenig med hans forgænger Ole Birk Olesens (LA) idé om at droppe togforbindelse for at få en billigere Kattegatløsning.

I det tidligere skitserede forslag står forbindelsen til at koste 62 milliarder kroner kun med biltrafik og 136 milliarder kroner med togforbindelse.

- Hvis man ikke etablerer en højklasse kollektiv trafikløsning, så har jeg svært ved at se formålet med så stort et projekt, siger Benny Engelbrecht, der til gengæld afviste at tage stilling til, om det vil være bedst med en ny jernbane mellem Ringsted og Kalundborg tværs over Åmosen eller en udvidelse af Nordvestbanen fra Roskilde over Holbæk mod Kalundborg.

- Det er alt for tidligt at konkludere på.

Motorveje er prioritet Selv om en mulig Kattegatforbindelse slet ikke er afklaret, så er forlængelsen af Kalundborg-motorvejen en prioritet for transportministeren.

- Det er der perspektiv i uanset hvad, siger Benny Engelbrecht

Flere har stillet spørgsmål om hvad du mener om motorvej mellem Næstved og Rønnede. En virksomhed har skrevet og fortalt, at de har været nødt til at flytte fra Næstved til Ringsted for at kunne servicere deres kunder, en anden virksomhed nævner, at de frygte at måtte flytte fra Næstved.

- Jeg ved, at KKR Sjælland (Kommunekontaktrådet) og Region Sjælland er enige om, at der bør prioriteres tre vejprojekter: Forlængelsen af Kalundborgmotorvejen, en motorvej mellem Næstved og Rønnede og så en sjællandsk ringforbindelse ad rute 22, så der kommer sammenhæng mellem Slagelse og Kalundborg. Jeg anerkender fuldt ud, at der er trængsel, jeg kører også i området. Jeg kan ikke sige, at det bliver i lige den rækkefølge, det er jo også et spørgsmål om forhandlingerne. Men der er ingen af de tre vejprojekter, jeg på forhånd vil dømme ude, siger Benny Engelbrecht,

