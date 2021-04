Motorveje helt til Kalundborg og Hillerød er blandt de projekter, som regeirngen har med i sit transport-udspil, der præsenteres torsdag kl. 12. Foto: Kenn Thomsen. Foto: Kenn Thomsen

Transport: Regeringen klar med 170 mia.: Her er, hvad vi ved om Sjælland

Sjælland - 07. april 2021 kl. 21:33 Af Tomas Revsbech Kontakt redaktionen

Der skal opføres motorveje hele vejen til Kalundborg og Hillerød.

Sådan lyder to af elementerne i S-regeringens udspil til en infrastruktur-plan frem mod 2035, som præsenteres torsdag.

Selve det samlede udspil, offentliggøres først ved en præsentation kl. 12 i Kalundborg, mens dele af udspillet er landet hos TV2 og DR, og her fremgår det altså, at de to motorvejsprojekter er med.

Bolig- og indenrigsminister Kaare Dybvad, der er valgt i Holbæk-kredsen, jubler over udsigten til en motorvej til Kalundborg:

»Det er bestemt ikke for tidligt, og noget vi har arbejdet for i mange år. Køerne ud af Kalundborg(motorvejen-red.) er efterhånden lange, og med en kommende stor containerhavn, er det kun blevet mere aktuelt«, lyder det i et Facebookopslag fra Kaare Dybvad, der deltager i præsentationen sammen med finansminister Nicolai Wammen(S) og transportminister Benny Engelbrecht. Kaare Dybvad bekræfter også i debatten under sit opslag, at en motorvej til Frederikssund er med i udspillet.

170 milliarder kroner Ifølge flere kilder, nærværende avis har talt med, er der tale om et udspil til 170 milliarder kroner, hvoraf de 105 milliarder kroner er »nye« penge til helt nye projekter.

Årsagen til de mange penge skal angiveligt være, at regeringen ønsker en aftale, der ikke bare rækker frem mod 2030, men 2035.

Hvis det er rigtigt, er det meget positivt, lyder det fra Michael Svane, branchechef for transportområdet i Dansk Industri (DI).

- Vi har et dybfølt ønske om, at det bliver en langsigtet plan. Det er der noget, der tyder på. Men vi ser også meget gerne en bred aftale på tværs af Folketinget. Vi skulle nødig ende i samme sitaution, som den forrige regerings udspil, der endte i papirkurven efter valget, siger Michael Svane.

DI: Forventer Næstved-Rønnede kommer med DI lancerer selv et transportudspil i dag torsdag, og her går mange af regeringens projekter, der er lækket, igen.

- Jeg tager positivt imod, at der er ret stort sammenfald mellem erhvervslivets ønsker og så det, regeringen spiller ud med, siger Michael Svane, der har en stærk forhåbning om, at også Næstved-Rønnede motorvejen og en Frederikssund-motorvej er med i det samlede udspil.

- Det forventer jeg faktisk. Det er meget vigtige projekter, siger han.

Også SF's transportordfører Anne Valentina Berthelsen, der er valgt i Sjællands Storkreds, forventer at se Næstved-Rønnede med i regeringens samlede udspil.

- Det ville virke meget mærkeligt, hvis regeringen eksempelvis ikke har Næstved-Rønnede med i sit udspil. Det er et projekt alle ønsker. Også vi, siger hun.

Støttepartier: Hvor er den kollektive trafik? Hos regeringens støtteparti Enhedslisten siger politisk ordfører Mai Villadsen til DR, at man er stærkt kritisk over, »de farligt mange motorvejsprojekter«, som regeringen har med i sit udspil. Og det er SF's transportordfører enig i.

- Vores fokus bliver klart, at få mere kollektiv trafik og cyklisme ind i den endelige aftale. Der er rigtig meget motorvej i det her. Men når det er sagt, så kan vi godt se os selv arbejde videre i det, vi er blevet præsenteret for, siger hun.

Andre ting fra udspillet I udspillet lægger regeringen også op til mulighed for at indføre bilfri søndage i de store byer.

Desuden lægges der op til at der skal skabes bedre og fornyede forhold på landets togstationer. Der skal etables en 3. Limfjordsforbindelse og en fast forbindelse mellem Als og Fyn.

Desuden har regeringen tidligere meldt ud, at man afsætter 500 millioner til lyn-laderstationer til elbiler i alle dele af landet.

