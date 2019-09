Artiklen: Trane vs Støjberg: Bliv klogere på de to duellanter til næstformandsposten i Venstre

Ellen Trane Nørby

Som sundhedsminister kritiserede Ellen Trane Nørby i Berlingske 7. marts 2018 kommuner for at være for langsomme til at sætte genoptræning i gang:



- Nogle kommuner skal simpelthen til at komme ud over stepperne. Der er kommuner, hvor man må konstatere, at der måske nok er et skilt på døren og et sundhedsudvalg, men de facto er der ikke de aktiviteter, der skal være for at kunne løfte sundhedsvæsnet for de borgere, der bor i kommunen.



Som sundhedsminister argumenterede Ellen Trane Nørby i Politiken 18. januar for at spare 1,5 mia. kr. ved at nedlægge regionerne:

- Og så kan vi se, at ude i regionerne er der kommet rigtig mange administrativt ansatte i løbet af de seneste år. Der mener vi, at vi skal flytte fra bureaukrati til behandlinger.