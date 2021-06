Første læs asfalt smides på Kalundborgmotorvejens tredje og sidste etape i 2022. Næstved-Rønnede-motorvejen får først byggestart i 2026. Aftalen sikrer reelt også nye skinner til Østbanen. Foto: Vejdirektoratet.

Trafikplan præsenteres i dag: Nye motorveje og penge til Østbanen

Sjælland - 28. juni 2021 kl. 06:12 Af Tomas Revsbech Kontakt redaktionen

Kalundborgmotorvejen forlænges hele vejen til Kalundborg allerede næste år, mens motorvejen Næstved-Rønnede sættes i gang i 2026. Og så afsættes der en pulje på cirka 700 millioner kroner til nye skinner Østbanen og landets øvrige lokalbaner næste år, ligesom jernbanen omkring Ringsted opgraderes med en østlig udfletning.

Sådan lyder et par af elementerne i en stor infrastrukturaftale frem mod 2035, som regeringen og et bredt flertal i Folketinget ventes at præsentere mandag. Det erfarer Sn.dk.

Aftalen er en sejr for Region Sjælland og regionens 17 kommuner, der for år tilbage dannede en alliance, hvor man blev enige om, at netop de to motorvejsprojekter sammen med igangsættelsen af en sjællandsk tværforbindelse fra Næstved over Slagelse til Kalundborg var de tre vigtigste infrasturkturprojekter for både kommunerne og regionen. Nu bliver de to første projekter altså til virkelighed, mens der til sidstnævnte projekt er afsat cirka 10 millioner til en forundersøgelse, erfarer Sn.dk.

Allerede inden aftalen blev endelig indgået søndag aften var der dog chok og ramaskrig flere steder på Sjælland. Blandt andet blandt borgmestre og erhvervsliv i Næstved og i Frederikssund, der erfarede at deres motorvejsprojekter ikke stod forrest i køen.

Lørdag var både Næstveds borgmester og det lokale erhvervsliv ude og kritisere, at Næstved-Rønnede motorvejen først står til at starte i 2026. Det bliver der ifølge vores oplysninger ikke ændret på trods opråbet.

Til gengæld kan togpendlerne på lokalbanen Østbanen juble over aftalen.

Avisen erfarer, at partierne er blevet enige om, at der skal afsættes cirka 700 millioner kroner til landets lokalbaner i perioden 2022-2026, og det betyder reelt, at der nu er penge til, at Region Sjælland kan udskifte lokalbanens 40 år gamle og nedslidte skinner.

Også omkring Ringsted er der i aftalen lagt op til, at der skal laves en østlig udfletning. Den skal sikre, at Ringsted Station, der i dag er en flaskehals, kan blive et tog-knudepunkt mellem Øst- og Vest-danmark og til den kommende Femern-forbindelse. Det arbejde sættes igang inden 2025.

Aftalen kommer med flere års forsinkelse og skulle oprindeligt have været forhandlet i foråret 2020. Men er igen og igen blevet udskudt, blandt andet på grund af Corona.