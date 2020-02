Send til din ven. X Artiklen: Trafik-forsker tvivler på billige BRT-busser Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Trafik-forsker tvivler på billige BRT-busser

Sjælland - 15. februar 2020 kl. 07:00 Af Tomas Revsbech Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

BRT-busser bliver indført i verdens storbyer som et billigt alternativ til tog eller letbaner. Men det bliver næppe billigt i Østbanens tilfælde, når skinnerne skal fjernes først, vurderer trafik-forsker.

BRT-busser og asfalt på Østbanen giver langt mere kollektiv trafik for pengene på Østbanen, end en dyr renovering af skinnerne.

Sådan har det lydt igen og igen de seneste uger og måneder fra transportminister Benny Engelbrecht (S), der tidligere i denne uge fik opbakning fra Venstres transportordfører Kristian Pihl Lorentzen.

Men det er langt fra givet, at BRT bliver billigere, end en skinnerenovering.

Fakta Bus Rapid Transit kaldes populært tog eller letbane på gummihjul og bruges i flere storbyer rundt om i verden.

Det er en bus-udgave af letbane eller Metro i gadeplan. De kan være meget lange og i flere led.

De mest avancerede BRT-løsninger kører i eget vejspor og har egne stoppesteder, der er tilpasset, så passagerne kan stige ind og ud i gadeplanniveau.

Danmarks første BRT-løsning åbner i Aalborg i 2023. Strækningen er knap 12 kilometer lang og koster 510 mio. kr. Det vurderer transportforsker og adjunkt på Danmarks Tekniske Universitet (DTU), Jesper Bláfoss Ingvardson, der sammen med flere DTU-kolleger tidligere har set på udenlandske erfaringer med BRT (Bus Rapid Trasnit).

Fjernelse af skinner koster - Normalt vælger man BRT, fordi det er billigere, end banebaserede løsninger som tog eller letbaner. Men her har man allerede en eksisterende jernbaneløsning, der så skal fjernes først. Og det koster også nogle penge at fjerne 50 kilometer jernbane, ligesom det jo også koster noget at anlægge asfalten og eksempelvis sikringsanlæg. Så en del af det traditionelle argument for BRT, er i det her tilfælde væk, siger Jesper Bláfoss Ingvardson.

Han fortæller, at der findes masser af succesfulde BRT-propjekter rundt om i verden med mange passagerer.

- Især løsninger, hvor man har lavet omfattende BRT, hvor busserne eksempelvis har et kørespor for sig selv, der er passagertallene høje og stigende, fortæller han.

Enkelte af banerne er så lange, at de tåler sammenligning med Østbanen. En søgning på BRT-løsningen i den tyrkiske millionby Istanbul, Metrobüs, viser eksempelvis, at ruten er 50 kilometer lang alt i alt, ligesom Østbanen.

BRT-busser kører i storbyer Metrobüs kører dog ligesom de fleste andre BRT-løsninger i storbyområder.

Derfor har Jesper Bláfoss Ingvardson svært ved at vurdere en BRT-løsning på Østbanen:

- Om der kommer flere passagerer kommer jo an på, hvad der var før. Det kan sagtens være, at der findes eksempler på, at BRT har afløst tog nogle steder i verden, men jeg har ikke kendskab til det. Så hvis man går bort fra en fungerende lokalbane, ved jeg ikke om BRT vil give flere passagerer, eller ej, siger han.

To undersøgelser Prisen for en skinnerenovering af Østbanen, der havde over én million passagerer sidste år, er tidligere vurderet til at ligge sted mellem 440 og 660 millioner kroner. Den nærmere pris er lige nu ved at blive undersøgt af Region Sjælland.

En parallel undersøgelse af prisen på BRT på Østbanen bliver lige nu også undersøgt af Transportministeriet og Region Sjælland i fællesskab.

Danmarks første BRT-løsning åbner i Aalborg i 2023. Den bliver 11,3 kilometer lang og anlægsomkostningerne løber op i 510 millioner kroner.