Trafik: Uheld giver kø

To problemer har mandag morgen præget trafikken. På Holbæk-motorvejen i retning fra Holbæk mod Roskilde har et uheld mellem rasteplads Torkilstrup og Kirke Sonnerup betydet, at der har været lang kø.

Og på Sydmotorvejen mellem Herfølge og Lellinge er der sket et trafikuheld i retning mod Køge. Her var der kort før klokken 09 ryddet op, men en længere kø vil et stykke tid endnu give problemer for trafikanterne.