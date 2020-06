Boligmassen er et af de steder, hvor der er størst potentiale for at nedbringe udledningen af CO2. Totalkredit lancerer nu en Energiberegner, der skal boligejerne inspiration og viden om energirenoveringer. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Totalkredit lancerer Energiberegner - skal give inspiration og viden om energirenoveringer

11. juni 2020

Totalkredit og 53 pengeinstitutter lancerer en Energiberegner, hvor de danske boligejere kan søge information, inspiration og viden om, hvordan de kan energirenovere netop deres bolig.

Energiberegneren kan benyttes af alle parcelhusejere, der ved at indtaste adressen på boligen får mulighed for at få konkrete forslag, til hvordan de sparer penge og CO2 ved at energirenovere. I dag har mange boligejere kun kendskab til, hvad de kan spare ved at energirenovere, hvis de har købt deres hus for nylig, og i den forbindelse har fået en energimærkerapport.

- Boligmassen er et af de steder, hvor der er størst potentiale for at nedbringe CO2. Fordi næsten halvdelen af boligejerne i Danmark i dag har et Totalkredit-lån, så er det klart, at vi har en særlig rolle og et ansvar i forhold til at inspirere og give viden til kunderne om, hvordan de kan tage fat på energirenoveringer, som både kan forbedre boligejernes egen økonomi og samtidig er godt for den verden, vi er en del af, siger Camilla Holm, administrerende direktør i Totalkredit.

Energiberegneren, der er lavet i samarbejde med boligingeniører og Energistyrelsen, bliver lanceret hos de 53 pengeinstitutter, der er en del af Totalkredit-samarbejdet. Værktøjet er lavet til boligejerne, men kan også benyttes af rådgiverne i pengeinstituttet, som får et værktøj til at understøtte dialogen med kunderne om energirenovering.

Glad minister - Regeringen har sat en ambitiøs retning for grønne renoveringer af boliger i hele landet. Vi skal både omstille til grøn energi og bruge mindre energi. Derfor er jeg glad for samarbejdet med finansielle aktører som Totalkredit, som kan være med til at sætte skub i den grønne genstart og energirenovering af vores bygningsmasse til gavn for vækst, jobskabelse og ikke mindst klimaet, siger klima, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen.

På Energiberegneren indtaster kunden sin adresse, hvorefter beregneren ud fra oplysninger fra BBR-registeret og Energistyrelsen kan give inspiration og konkrete forslag til, hvordan man kan energioptimere sin bolig og tage de første skridt. Energiberegneren giver også indblik i, hvor mange penge og CO2 man kan spare ved at gennemføre ændringerne.

- Det er et værktøj, som har været efterspurgt blandt pengeinstitutterne, og derfor er vi selvfølgelig glade for, at vi kan tilbyde pengeinstitutterne et værktøj, som kan komme med konkrete forslag til at inspirere kunderne til at vælge grønne løsninger i deres bolig. Energiberegneren er et godt sted at starte, når man vil i gang og kan være et godt udgangspunkt for at tage en samtale med sin rådgiver i sit pengeinstitut om, hvordan man kommer i gang, siger Camilla Holm.

Energiberegneren er tilgængelig på totalkredit.dk og på hjemmesider hos de 53 pengeinstitutter Totalkredit samarbejder med. Ved at indtaste sin adresse kan alle ejere af fritliggende parcelhus få forslag til energiforbedringer i sin bolig.