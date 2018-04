Pendlerklubberne i Roskilde og Trekroner har forsøgt at imødegå, at alle tog vil stå stille under en storkonflikt. Foto: Christian Mikkelsen.

Togpendlere krydser fingre for at storkonflikt aflyses

Titusindvis af togpendlere fra hele Sjælland kommer til at stå med et kæmpe problem, hvis en storkonflikt bryder ud: De kan ikke tage toget på arbejde.

Alligevel er pendlerne i Roskilde og Trekroner de eneste, der indtil videre har taget initiativ til at hjælpe de lokale togpendlere med at finde alternative transportmuligheder til arbejde i København, hvis konflikten skulle bryde ud.

- Vi krydser foreløbig fingre for, at det hele bliver løst inden en konflikt. Eller også kommer regeringen ret hurtigt med et indgreb. Men ellers vil vi forsøge at tage fat bilpendlerne, og ellers opfordre folk til at bruge samkørselstjenester, siger Kristian Jacobsen, pendlertalsmand for s-togspendlerne på Køge Bugt-banen.