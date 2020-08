DSB fjerner kravet om pladsbillet i fjern- og regionaltogene. Det sker med henvisning til, at de rejsende anbefales at bruge mundbind, når der er trængsel. Foto: Mads Claus Rasmussen/Scanpix Foto: Oliver Sønderbye Therp/Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scan

Togpendlere kritiserer stop for pladsbilletter: Folk er utrygge ved mundbind

05. august 2020

DSB's afskaffelse af krav om at bestille pladsbillet, når man skal tage toget, møder kritik hos flere sjællandske pendlere.

De nye retningslinjer sker med henvisning til, at sundhedsmyndighederne netop har indført en anbefaling om, at de rejsende bruger i mundbind i den kollektive trafik, når der er trængsel.

Ifølge pendlertalsmand Danny Pedersen fra Roskilde er mange pendlere utrygge ved, om mundbind kan forhindre smittespredning.

- Jeg og flere andre talsmænd har i fællesskab lavet et rundspørge blandt vores medlemmer. Og tilbagemeldingerne er, at folk har følt sig trygge i toget, fordi kravet om pladsbillet sikrer, at de kan holde afstand.

- Derimod viser tilbagemeldingerne, at mundbind ikke gør dem tryggere. Og det skyldes simpelthen, at folk ikke mener, det sikrer dem ligeså godt. Derfor er vi stærkt utilfredse med, at man nu fjerner det her krav om pladsbillet, siger Danny Pedersen.

Går imod udmeldinger

Anbefalingen om at bruge mundbind er ellers blevet taget positivt imod fra mange sider.

En afstemning på avisens hjemmeside sn.dk viser eksempelvis, at 74 procent af brugerne synes, at mundbind er en god idé. Over 4300 har deltaget i afstemningen.

Men pendlertalsmændenes egen undersøgelse viser altså, at i hvert fald en del af de rejsende er utrygge.

- Jeg synes heller ikke, det bliver bedre af, at man nu fjerner et krav om at holde afstand med en anbefaling. Det virker som en lempelse, som går i i den modsatte retning af alle udmeldinger, vi har set fra eksperter og sundhedsmyndigheder de seneste dage om, at der ikke bør åbnes mere op, siger pendlertalsmand i Ringsted, Henrik Værum Høgh.

Utilfredsheden bliver ikke mindre af, at mundbindene reelt pålægger de rejsende i den kollektive trafik en ekstraudgift. På flere apoteker og butikker ved DSB-stationerne løber prisen på mundbind flere steder op i 10-15 kroner pr. bind.

- Nu rejser jeg heldigvis selv tit uden for myldretiden. Men det er klart, at skal man til at bruge mundbind begge veje, hvis man bruger den kollektive trafik hver dag, så begynder det altså at ligne en reel ekstraudgift oven i de udgifter, vi ellers har til kollektiv transport, siger Henrik Værum Høgh.

