Onsdag skal transportminister Benny Engelbrecht (S) i samråd om de omfattende og forsinkede sporarbejder på Sydbanen mellem Ringsted, Næstved, Vordingborg og Nykøbing F. Ifølge Robert Hansen, talsmand for togpendlerne i Næstved, har pendlerklubbens egen brugerundersøgele vist, at mange togpendlere opgivet toget helt eller delvist til fordel for bilen under sporarbejdet. Foto: Tomas Revsbech.

Togkaos op i Folketinget: Pendlere og transportordfører frygter gentagelse i 2022

Sjælland - 28. september 2021 kl. 20:16 Af Tomas Revsbech Kontakt redaktionen

Fem måneders sporarbejde i 2020 med total nedlukning af jernbanen mellem Ringsted og Næstved, der blev forlænget til otte måneder. Med langsomme og ubekvemme togbusser som erstatning.

Derpå endnu en omgang sporarbejde ved Næstved Station i påsken i år, der ikke blev færdig til tiden. Hvorefter banen igen måtte lukkes ned 11 dage i slutningen af august og begyndelsen af september. Igen med togbusser som erstatning. Læg dertil et sporarbejde mellem Høje Taastrup og København siden 2. august, der giver færre tog og ændret køreplan. Et arbejde, der i øvrigt også bliver forsinket. De sidste halvandet år har i den grad været frustrerende for pendlerne i Næstved og på den øvrige del af Sydbanen, der pendler tværs over Sjælland og til København.

Mange pendlere i Næstved har opgivet toget og har skiftet til bil, mens Robert Hansen, og de øvrige pendlere, der er blevet tilbage, frygter, at sporarbejde-cirkusset skal gentage sig i 2022, når nye sporarbejder skal i gang.

- Det risler mig jo næsten koldt ned af ryggen, når jeg ser og hører om planerne for sporarbejdet i 2022. For den seneste tid har vist os, at planerne ikke holder, siger Robert Hansen.

Sporarbejdet på Sydbanen Sydbanen Ringsted-Nykøbing F. over Næstved og Vordingborg har siden 2017 været berørt af flere omfattende sporarbejder. Banen bliver »rettet ud« og dermed hurtigere, elektrificeret og udstyret med nyt signalprogram.

Alene i 2021 har også strækningerne Ringsted-Korsør, Høje Taastrup-København og Køge-Næstved samt Slagelse Station haft sporarbejde, der har påvirket togtrafikken.

Frustration over kaotiske forløb og forsinkelser Han har pendlet med tog i 34 år mellem Næstved og København, og han fremhæver selv, at de mange sporarbejder er et nødvendigt onde for at opretholde jernbanen. Og som i Næstved-pendlernes tilfælde afføder flere og hurtigere tog på sigt. Blandt andet en ekstra togafgang i myldretiden.

- Jeg er med på, at de her sporarbejder er noget, der skal til. Men selve forløbene er kaotiske. Folk bliver frustrerende og folk opgiver togene. Jeg kan simpelthen ikke forstå, at tidsplanerne gang på gang skrider, ligesom der opstår overraskelser under arbejdet, der forsinker projekterne yderligere, siger Robert Hansen: - Jeg håber, at transportministeriet vil tage ved lære og transportministeren vil tage ansvaret for, at der kommer styr på hans butik, tilføjer han.

Minister i samråd Næstved-pendlernes talsmand er ikke ene om at have det sådan.

På Christiansborg har de kaotiske forhold på Sydbanen fået SF til at kalde transportminister Benny Engelbrecht i samråd i dag onsdag.

Dels for at få en forklaring på de kaotiske forhold på Sydbanen, og dels sikre at det ikke gentager sig ved kommende sporarbejder.

- Jeg håber, vi kan få en klokkeklar forklaring på de forsinkelser, der har været. Sporarbejderne og al den bøvl, det har medført, har sammen med Coronaen været gift for jernbanen og den kollektive trafik, siger SF's transportordfører Anne Valentina Berthelsen. - Jeg forventer også, at der kommer en udmelding om, hvad ministeren, Transportministeriet og Banedanmark har lært af forsinkelserne, og hvordan man undgår, at det gentager sig, tilføjer SF-ordføreren, der mener, at sporarbejderne har været planlagt for stramt og uden skelen til, om Banedanmark havde ressourcerne til at gennemføre dem til tiden.

Sporarbejder på Sjælland i 2022 I 2022 venter der bl.a. sporarbejder på strækningen Høje Taastrup-København med 18 døgns totalspærring i juli-august samt i alt 14 uger med med færre tog end normalt.

Også Roskilde-Ringsted får tre uger med totalspærring i juli-august efterfulgt af i alt 11 uger med færre tog end normalt.

Slagelse-Korsør får 8 dages totalspærring i juli samt fem uger med færre tog end normalt.

Kilde: Bane.dk

Flere skal tilbage i toget SF's transportordfører håber også, at ministeren på samrådet vil komme med en plan for, hvordan man får pendlerne tilbage i togene og den øvrige kollektive trafik.

- Vi er nødt til at få en diskussion af, om det er i orden, at bilsalget stiger og stiger. Det er jo fint nok, hvis folk køber en grøn bil. Men vil vi virkelig gerne vil have, at alle husstande, hvor der bor fire mennesker, skal have en bil for hvert medlem over 18 år? Det mener vi ikke. Vi er nødt til at udbygge og modernisere jernbanen. Og det kræver investeringer, siger Anne Valentina Berthelsen.

Sporarbejde fortsætter året ud Sporarbejdet på Sydbanen er i øvrigt kun afsluttet i år mellem Næstved og Ringsted.

For pendlerne mellem Lundby, Vordingborg og Nykøbing F. fortsætter sporarbejdet frem til 12. december - med færre tog og perioder med togbusser.