Togansattes fagforening: Opfordrer til at bruge mundbind, men det er frivilligt

I resten af landet er det indtil videre kun myndighedernes anbefaling og DSB's politik, at mundbind tages i brug, når det er svært at overholde afstandskravene. (Læs interview med DSB's informationschef Tony Bispeskov her. )

- For kunder, der rejser i en halv eller hel time, er det ikke et problem at have mundbind på. Men vi har kolleger, som har vagter på 9,5 timer om dagen. Og det er altså ret lang tid at skulle have mundbind på. Det vil ikke være særlig rart ud fra et arbejdsmiljømæssigt synspunkt, siger Mikkel Channo Jessen.