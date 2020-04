Efter pendlerne på Nordvestbanen har måttet køre emd togbus mellem Holbæk og Roskilde siden 4. april er toget nu tilbage på sporet. Og fra næste mandag endda efter normal køreplan. Foto: Arkivfoto: Christian Mikkelsen

Tog ruller igen efter forsinket sporarbejde

21. april 2020

Pendlerne på Nordvestbanen begynder at kunne skimte en mere normal hverdag igen, når de skal tage toget til og fra arbejde, skole eller uddannelse.

Efter seks ugers sporarbejde, der sluttede af med over to ugers totalspærring af banen, som betød at pendlerne har måttet rejse med togbus, har Banedanmark tirsdag morgen åbnet op for normal togtrafik igen. Det oplyser Banedanmark i en pressemeddelelse.

Samtidig åbner DSB op for, at Nordvestbanen kan vende tilbage til helt normal køreplan fra næste mandag. Det sker efter en måned, hvor togene har kørt efter en nødkøreplan på grund af Corona:

-Fra den 27. april forventer vi normal drit på Nordvestbanen. Vi begynder også at skrue op på de øvrige fjern- og regionaltogstrækninger. Men generelt set vil vi over hele landet først være tilbage i normal drift igen fra 11. maj, siger Tony Bispeskov til Sn.dk.

sporarbejde forsinket Sporarbejdet, der nu er afsluttet, var i første omgang sat til at slutte fredag den 17. april. (Læs mere her.) Men arbejdet blev ikke færdig til tiden, og derfor blev arbejdet forlænget hen over weekenden, ligesom togene måtte køre med reduceret drift mandag.

Sporarbejdet skal gøre banen klar til eltog.

- Vi har haft spor, skinner og sveller oppe, har gravet sporet ud fem steder og så lagt det hele tilbage igen. Vi gør det for at skabe plads til det kommende kørestrømsanlæg under broerne. Derudover har vi revet en gangbro i Holbæk ned og forstærket en gangbro i Lejre, lyder det fra Lars Blædel Riemann, områdechef i Banedanmark, i banestyrelsens pressemeddelelse.

I efteråret følger endnu et sporarbejde, inden arbejdet færdiggøres helt i 2021.

Det er i skrivende stund ikke afklaret, om der kommer eltog ud og køre på banen fra 2022 eller om det først vil ske et par år senere.

