Tog på ny superjernbane ramt af forsinkelser

Sjælland - 15. juni 2019 kl. 07:11 Af Tomas Revsbech

Åbningen af landets første højhastighedsbane med en topfart på op imod 250 km/t har indtil videre ikke givet pendlerne hurtigere tog mellem Ringsted og København. Tværtimod faktisk.

Siden åbningen af den nye bane 31. maj har der kun kørt et enkelt regionaltog mellem København og Nykøbing F. i timen i begge retninger.

Siden da er regionaltogets punktlighed blevet dårligere, end da togene kørte til København over Roskilde og Høje Taastrup. Det oplyser Tony Bispeskov, informationschef i DSB.

- Vi er blevet stillet i udsigt at få lov til at køre 160 km/t med vores regionaltog. Men indtil videre har vi kun fået lov til at køre 120 km/t af Banedanmark af sikkerhedshensyn. Det giver et tidstab på tre-fire minutter mellem Ringsted og København. Og vores grænse for, hvornår et tog er forsinket er netop tre minutter, siger Tony Bispeskov til SN.dk.

Er toget mere end tre minutter forsinket er pendlerne i princippet berettiget til kompensation. Størrelsen afhænger af, hvor ofte togene er forsinket, og hvor meget.

Kompensationsbeløbet er i skrivende stund ikke opgjort.

Men den nedsatte fart betyder, at hver tredje tog er forsinket på strækningen København-Næstved. I den statistik tæller vel og mærket også tog, der kører over Roskilde med normal fart, Det er noget lavere end i årets første måned, hvor over 80 procent af togene kørte til tiden, oplyser han.

- Vi har groft sagt ingen problemer med at overholde køreplanen mellem Næstved og Ringsted. Men når vi så kommer op og køre mellem Ringsted og København ser billedet helt anderledes ud, siger Tony Bispeskov.

Ifølge Banedanmark, der har ansvaret for sikkerheden på strækningen, skyldes den lavere topfart, at styrelsen endnu mangler at få godkendt en »sikringsteknisk løsning«, der åbner op for en topfart på helt op imod 180 km/t på banen. Det forventer Banedanmark vil ske 8. juli.

»At sikkerheden er i orden på jernbanen har højeste prioritet. Derfor vil rejsetiden frem til den 8. juli være en lille smule længere - omkring 2-3 minutter, oplyser Banedanmark i en mail til SN.dk.

Den øgede hastighed giver DSB mulighed for at indsætte endnu et tog på den nye bane. Det er som tidligere omtalt et InterCityLyn-tog mellem København og Aalborg.