Se billedserie Torben Hansen kunne godt ønske sig en tordenbyge med 40 millimeter regn, så kornet og de øvrige planter kan vokse nogle stærkere og længere rødder, så de kan optage mere vand fra jorden. Foto: Jens Wollesen. Foto: Jens Wollesen

Tørken truer høsten - ingen muligheder for at vande

Sjælland - 04. juni 2018 kl. 12:10 Af Tomas Revsbech Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Jeg vil ikke bruge ordet katastrofe. Men situationen er i hvert fald meget kritisk, når vi kigger på vores afgrøder.

Sådan siger en bekymret Torben Hansen, planteavler ved Herfølge og formand for den sjællandske landboforening Gefion, til aviserne DAGBLADET og Nordvestnyt.

Mens langt de fleste danskere har sat pris på de rekordmange solskinstimer i maj måned og høje varmetemperatruer i disse dage, spejder mange landmænd længselsfuldt efter skyer og regnbyger.

Store dele af den forestående høst er simpelthen truet af tørke.

- Det er især de afgrøder, vi plantede i efteråret, som er truet. Den megen regn, vi fik på det tidspunkt, gjorde, at vi såede i tung og våd jord, som gjorde, at planterne fik en vanskelig start. De har blandt andet fået en dårlig evne til at optage vand, og deres rødder blev ikke særligt lange eller stærke. Og nu kan rødderne ikke vokse hurtigt nok til at nå ned til vandet, inden det er fordampet, forklarer han.

Ifølge Torben Hansen er korn og andre afgrøder, der er sået i foråret, ikke nær så truet endnu. Men »alle afgrøder mangler nu vand«, fortæller han.

Til forskel fra landmænd i dele af Jylland, er der stort set ingen sjællandske landmænd, bortset fra nogle frugt- og grøntsags-avlere, der har tilladelse til at vande deres afgrøder.

Det skyldes på den ene side, at København og de øvrige byer suger det meste af grundvandet til sig, og det gør det svært at få en tilladelse.

På den anden side er landmændenes behov for at vande normalt meget lavt, fordi den sjællandske lerjord er god til at holde på det regnvand, der kommer ned.

- Men når jeg kigger på min marker med frøgræs, er planterne halvt så høje, som normalt, og nogle planter har simpelthen svært ved overhovedet at sætte akser med frø. Hvis jeg skal sammenligne det her med noget, så minder det om 1992. Det husker jeg, fordi vi vandt europamesterskaberne i fodbold og fordi det var så ekstremt tørt. I år har potentialet til at blive værre, når vi ser på høsten, siger Torben Hansen, der sammen med de øvrige landmænd må bede til de højere magter om regn.

Ifølge DMI's femdøgnsprognose står vejrudsigten lige nu kun på sol, sol og atter sol.