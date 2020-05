Tøjeksperten lukker 20 butikker og fyrer 180 ansatte

Finansmediet Finans skriver, at der for 10 dage siden var møde i Skifteretten i Aalborg, hvor der fra kreditorer og finansieringskilder var opbakning til at arbejde videre med en rekonstruktionsplan for at redde PWT. Men for at redde virksomheden er det nødvendigt at skære ned i omkostningerne, og det betyder, at Tøjeksperten må lukke 20 butikker og afskedige 180 ansatte. Det meddeler PWT i dag i en pressemeddelelse.