Tøjeksperten hænger i en tynd tråd

En af kreditorerne er undertøjsproducenten JBS, og her er man endnu ikke overbevist om, at planen skal godkendes.

- Hvis vi skal sige ja til at køre videre indtil begyndelsen af juni, vil vi vide noget mere om, hvad der ligger i det. Det er jo ikke nogen hemmelighed, at rekonstruktørerne har en interesse i, at så mange som muligt siger ja til rekonstruktionsplanen, siger Michael Alstrup, administrerende direktør i JBS til Børsen.