Tøjbranchen lider

Sjælland - 20. april 2020

Danmark: Ifølge dugfriske tal fra Danske Bank er danskernes indkøb af tøj under coronakrisen faldet med 50 procent i forhold til det normale niveau.

Det rammer naturligvis branchen hårdt, men det begynder at blive tydeligt, at der er meget mere end blot økonomi på spil for modebranchen i disse tider. Der er nemlig stor risiko for, at det svageste led i kæden bliver kvast, når modekæderne begynder at annullere ordrer på grund af det svigtende salg.

En undersøgelse fra bevægelsen Fashion Revolution, som kæmper for en transparent og fair modeindustri, viser, at flere og flere modevirksomheder annullerer deres ordrer ude hos producenterne, og det kan virke som et fornuftigt træk i krisetider som dem, vi befinder os i nu. Men når virksomheder annullerer ordrer, så afbestiller de tøj, der allerede er produceret, og det kan få fatale økonomiske konsekvenser for producenterne og deres ansatte, fortæller Secondhand First, som er en genbrugs- og bæredygtighedsblog.

Lukkede fabrikker De fleste producenter af det tøj, vi køber i den vestlige verden, holder til i fattige lande som Indien, Cambodia eller Bangladesh, og det er dem, der hænger på regningen for materialer og arbejdskraft, når modefirmaerne annullerer deres ordrer.

Ifølge Fashion Revolution har omkring 1089 fabrikker alene i Bangladesh allerede haft annullerede ordrer for 1,5 milliarder dollars som følge af corona. Det har betydet lukkede fabrikker og afskedigede medarbejdere i tusindtal.

De tabte arbejdspladser betyder tillige, at mange arbejdere, som er migreret til storbyerne for at arbejde, nu bliver nødt til at søge tilbage til deres hjembyer med risiko for at tage coronasmitte med tilbage til hjembyen.

Lover at betale Der er dog enkelte modevirksomheder, som lover at betale for de tøjvarer, de har bestilt. Det gælder blandt andre den svenske modegigant H&M, som har lukket butikker og sendte medarbejdere hjem i store tal.

Årsagen til annulleringerne af ordrer hos producenterne er naturligvis, at hele modebranchen hiver efter vejret i øjeblikket. Den danske modetøjsbranche frygter således et fald i omsætningen på op mod 15 milliarder kroner og en efterfølgende bølge af konkurser.