Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Send til din ven. X Artiklen: To sjællændere er døde af Covid-19 Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

To sjællændere er døde af Covid-19

Sjælland - 20. marts 2020 kl. 19:10 Af Tine Fasmer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Om ganske kort tid tager Slagelse Sygehus imod de første patienter, som skal indlægges med coronavirus Covid-19 for den smitsomme luftvejslidelse har fået et godt greb om Region Sjælland.

Sjællands Universitetshospital Roskilde, der har plads til 40 indlagte coronasmittede og har 12 intensivpladser, er ved at være fyldt.

- Vi har på nuværende tidspunkt 32 indlagt i isolation, syv på intensiv, og vi har desværre også haft de to første dødsfald, siger regionsrådsformand Heino Knudsen (S), som fredag stillede op til pressemøde i Sorø.

Alle sygehuse i regionen hjælper til for at klare udfordringerne, det betyder eksempelvis, at Holbæk Sygehus og Nykøbing F. Sygehus overtager nogle patienter, som fejler andre lidelser, for at aflaste Roskilde og Slagelse.

- Men alle akutsygehuse er ved at være klar med fremskudte akutmodtagelser i opvarmede telte, og vi kan omstille os til at indlægge coronasmittede på et sygehus (i en anden takt end planlagt, red), hvis vi ser en større lokal smitte, som man har set i Italien. For eksemplet, hvis der er lige pludselig er mange syge på Lolland, så åbner vi på Nykøbing F. Sygehus, siger Leif Panduro Jensen, sundhedsdirektør i Region Sjælland.

De danske sygehuse er allerede i gang med at aflyse planlagte operationer og andre behandlinger, som kan udskydes.

Heino Knudsen understreger, at behandlinger udskydes efter en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde.

- Selv om noget er planlagt, er det ikke sikkert, at det kan vente seks-syv-otte-10 uger, og så skal patienten opereres hurtigere, siger Heino Knudsen.

Han er til gengæld varm på at udskyde screeningstilbud, som raske borgere bliver tilbudt. Det betyder, at mammografibusserne, hvor kvinder bliver undersøgt for mulig brystkræft, kan stoppe med at køre rundt i regionens kommuner. Også folkesundhedstilbuddet om at blive screenet for mulig tarmkræft skal standse midlertidigt, hvis det står til regionerne.

Det er et forsøg på at frigøre mere personale.

- Det er vi enige om i Danske Regioner, men det er en national afgørelse, siger Heino Knudsen.

Region Sjælland ønsker ikke at gå nærmere ind på køn eller alder for de to afdøde borgere.

Okay at begå fejl I øjeblikket er en stor del af de ansatte på sygehusene ved at få genopfrisket deres kunnen eller lære nyt for at kunne indgå i pleje og behandling af meget syge mennesker, som får brug for at komme i respirator.

Men mange har udtrykt bekymring for, om fejl vil udløse repressalier. Men tilsynsmyndigheden Styrelsen for Patientsikkerhed har fredag beroliget læger, sygeplejersker og andre sundhedsansatte med, at styrelsen vil se med milde øjne på fejl begået i den helt ekstraordinære situation, hvor personalet kommer til at arbejde under meget højt pres.

- Der er brug for alle gode kræfter, og frygten for at begå fejl må ikke afholde sundhedspersonale for at bidrage, udtalte direktør i Styrelsen for Patientsikkerhed Anne-Marie Vangsted.

- Det er virkelig vigtigt og en lettelse for mange. Der har været stor bekymring blandt mange af vores ansatte, siger regionsdirektør Per Bennetsen. I skrivende stund har 1745 sundhedsuddannede meldt sig frivilligt til at hjælpe på sygehusene i regionen, hvis og når det bliver nødvendigt.