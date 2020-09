Den seneste lange tid har kirkegængerne skullet holde minimum en meters afstand mellem hianden, som her under tekstlæsningen, og to meter, under salmesang. Fotoet her stammer fra Svinninge Kirke efter genåbningen i foråret. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

To meters afstand under julegudstjenester? V-ordfører vil have gransket kirkers corona-krav

Sjælland - 11. september 2020 kl. 09:01 Af Tomas Revsbech Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Corona-restriktionerne for landets folkekirker bør kigges efter i sømmene forud for årets mest populære gudstjeneste den 24. december. Det mener Venstres kirkeordfører, Louise Schack Elholm. Hidtil har landets kirker været underlagt corona-restriktioner, hvor deltagerne som udgangspunkt har skullet holde en meters afstand under gudstjenesten og minimum to meter, når der skal synges salmer for at mindske smitterisikoen. Sidstnævnte afstandskrav har Louise Schack Elholm nu stillet spørgsmål til både Sundhedsministeriet og Kirkeministeriet for at få afklaret, om afstandskravene ved sang kan lempes.

