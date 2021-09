Tivoli efterlyser kæmpegræskar til DM

Hvis du ligger inde med et monster-stort græskar, der har vokset sig til en kæmpe, så er det måske dit græskar, der løber med titlen som Danmarks største græskar 2021. DM i kæmpegræskar finder sted i skolernes efterårsferie i Tivoli i København lørdag 16. oktober. Sidste frist for tilmelding er den 25. september.

DM i kæmpegræskar afvikles i år for 14 gang. De danske avlere kan nu måle sig med de bedste i Europa. I 2020 skrev Jens Peder Skønager fra Ribe sig ind i historien med et græskar, der vejede hele 970,4 kg.

- Vi ved, at der er flere kæmpe græskar derude og vil gerne overtale dem til at deltage i årets DM for kæmpegræskar. Foreløbig har vi kun få tilmeldinger, men vi ved, at der er flere derude, så kom glad frem. Vi holder vejret for vi ved også at denne sommer har været god ved de mange græskar og der er potentiale til en ny rekord, siger Tivolis pressechef, Torben Plank.