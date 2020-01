Arkivfoto Foto: Per Buurgaard Christensen

Tips til et bedre studieliv

Nedenfor finder du en række gode råd og tips fra mentor Anna Hansen om, hvordan du får et godt og sundt studieliv.

1. Din førsteprioritet er dit eget helbred

Det er langt vigtigere, at du trives, er glad og har det godt, end at du når at læse alt. Det er vigtigt også at gøre alle de ting, der gør en selv glad.

2. Det er lige så okay at være ambitiøs som uambitiøs Det vigtigste er, at du finder din vej og din tilgang til, hvordan du godt kunne tænke dig at være elev. Det er ikke nødvendigvis godt at klare sig godt i alle fag. Det vigtigste er at finde ud af, hvad du selv brænder for og lægge din indsats der.

3. Tal med dine lærere I min skoletid har det altid været rart, at jeg har kunnet tale med mine lærere. Du må gerne fortælle dem, hvis du føler dig presset, eller hvis man synes, at noget er særligt svært. Det kan ofte lette en byrde for en selv og skabe ro.

Det må også gerne være kritik, man behøver ikke altid blot acceptere de rammer, ens lærer giver en.

4. Vær ærlig Der findes så mange idealbilleder og ting, man skal leve op til. Det er okay at have en dårlig dag, det er også okay ikke at forstå alting og engang imellem skal man også - og her taler jeg af erfaring, selvom jeg lige er blevet kåret til årets ildsjæl - bare jokke i spinaten. Og det er fedt at sige det højt en gang imellem, synes jeg.

5. Giv aldrig op på dig selv og giv dig selv tid og plads Tippet siger det meget godt i sig selv, men det her taler nok primært til de, der har svært ved noget i skolen. Giv aldrig op på dig selv. Vi kan alle sammen nogle helt unikke ting og nogle gange tager det bare lang tid at finde frem til dem. Og det er okay. Jeg lover, at ting flasker sig. Bank aldrig dig selv oven i hovedet.

6. Man må gerne sige fra overfor forventninger, konkurrence og fordomme Eksempelvis hersker ideen om 12-talspigen men husk, at hele ideen om, at man er kedelig, bare fordi man får 12 i mange fag, ikke er i orden. Man behøver ikke være kedelig for at være klog - og mænd og kvinder kan klare sig lige godt uden at der skabes fordomme om kvindekønnet. Omvendt har man bestemt heller ikke tabt i livet, bare fordi man ikke får 12. Og der er behov for alle slags mennesker for at opretholde vores samfund. Generelt om forventninger og konkurrence må jeg sige, at det er vigtigt at kunne spotte, hvordan de påvirker én selv. Og tal gerne med nogle andre og hør, hvad de har gjort. Prøv måske også at gå imod konkurrencen og forventningerne, så du oplever, at der rent faktisk ikke sker noget, hvis man ikke altid og hele tiden lever op til det, man tror.

7. Prøv at pres dig selv en lille smule

Dette tip gælder måske især de mere introverte elever. Jeg har selv været og er tildeles også stadig et ret introvert menneske, mit tip er først at lære dig selv, at det er helt okay at være introvert. Der kan være meget prestige i at være ekstrovert og kunne tale med alle. I timerne kan det derfor også være svært at sige noget, men prøv at lave en lille regel med dig selv om, at du skal nå at sige minimum én ting i hver time. Du vil formentlig opleve, at du over tid vil have lettere og lettere ved at tale i timerne, og generelt få det lettere ved at tale med nye mennesker, og det er en meget fin læring.

8. Nogle basale tips - Forsøg at koble din nye viden til din verden og meget gerne til dine tidligere oplevelser - det kan gøre stof mere spændende, interessant og lettere at huske.

- Lær dig selv, at det er okay ikke at nå alt.

- Træn din selvdisciplin Vil du have uddybet Anna Hansens tips, så læs interviewet med hende via linket nedenfor.

Artiklen her indgår i Sjællandske Mediers Uddannelsestillæg - du kan finde det som e-avis ved at klikke på linket nedenfor.

