Timur bragte Adolf tilbage...

Nu skal Adolf Hitler til at tilpasse sig den moderne verden med tv, computere og et noget andet menneskesyn, end han er vant til.

Samtidig skal verden tilpasse sig den person, der - tænker alle - er en komiker, der formår at leve sig fuldstændigt ind i rollen som den jo for længst afdøde diktator.

Hitler har dog ikke umiddelbart tænkt sig at ændre sig - og verden formår stille og roligt at tilpasse sig manden, der bliver et YouTube-fænomen, får sit eget talkshow og i manges øjne jo bare siger tingene, som de er.

Vermes giver med sin bog et satirisk blik på, hvordan verden igen er ved at dele sig op i fraktioner, ekstremerne bliver det normale og det bliver legalt at komme med vanvittige udtalelser, for det er jo enten for sjov eller bare den almindelige holdning, som nogen har modet til at komme med.