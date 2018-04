Ifølge Arbejdstilsynets påbud har Geriatrisk afsnit i et halvt år dagligt været i »rød zone«, hvor kun de mest basale sygeplejefaglige opgaver prioriteres. »Men afsnittet har i praksis været i den uofficielle »sorte zone«, da man ikke kan nå de opgaver, der forventes udført i »rød zone«. Det bekræfter afsnitsledelsen«, lyder det fra Arbejdstilsynet. Foto: Christian Mikkelsen. Foto: Mik

Send til din ven. X Artiklen: Tilsyn: Arbejdspres på sygehus truer personalets »sundhed« Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Tilsyn: Arbejdspres på sygehus truer personalets »sundhed«

Sjælland - 08. april 2018 kl. 21:00 Af Tomas Revsbech Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Arbejdspresset på læger og sygeplejersker på to afdelinger på Holbæk Sygehus er så stort, at det truer personalets »sikkerhed og sundhed«.

Sådan lyder det ifølge Fagbladet Sygeplejersken fra Arbejdstilsynet, som nu har tildelt Holbæk Sygehus tre kritiske påbud om at gøre noget ved både arbejdsmængde og tidspres på henholdsvis geriatrisk og neurologisk afdeling. Det skriver Nordvestnyt. Desuden har Arbejdstilsynet krævet, at sygehusets ledelse får hjælp af en »autoriseret rådgivningsvirksomhed« inden for arbejdsmiljøområdet, til at løse og forebygge de arbejdsmiljøproblemer, som Arbejdstilsynet har påpeget, at der skal gøres noget ved.

Påbuddene skal være efterkommet senest 1. oktober i år. Men sygehuset skal allerede have fundet en rådgiver senest 9. maj og have orienteret Arbejdstilsynet om det.

Dansk Sygeplejeråd slog i slutningen af januar alarm over situationen. De opfordrede direkte deres medlemmer til at underskrive ansvarsfralæggelseserklæringer og sende den til sygehusledelsen i ekstreme tilfælde. Et skridt, der dengang fik hård kritik af sygehusets ledelse.

Ifølge næstformand i Dansk Sygeplejeråd, Dorte Steenberg sender Arbejdstilsynets påbud et stærkt signal til sygehusledelsen:

- Det sender et stærkt signal til ledelsen om, at det hidtil iværksatte er utilstrækkeligt - og at det er nødvendigt for såvel patientsikkerheden samt medarbejdernes liv og helbred, at hospitalet får ekstern hjælp til at løse problemerne, siger hun.

Dansk Sygeplejeråd sendte i januar en såkaldt »bekymringshenvendelse« til Styrelsen for patientsikkerhed.

Også Styrelsen for patientsikkerhed har aflagt sygehuset et besøg.

Her afventer man stadig en konklusion fra besøget.