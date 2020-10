Henrik Høegh, der var fødevareminister i Løkkes VK-regering fra 2010 til magtskiftet i 2011, stopper endegyldigt i politik.Her ses den tidligere minister ved et debatmøde hos Bæredygtig Landbrug. Foto: Jens Wollesen.

Tidligere V-minister stopper i politik

Sjælland: Tidligere fødevareminister og folketingsmedlem for Venstre, Henrik Høegh, stopper i politik. Det skriver Lolland-Falsters Folketidende.

- Jeg sætter en ære i at vælge selv, hvornår jeg går. Jeg kan bedst lide at gå, når man siger »hvorfor nu«? frem for »hvornår går han«, siger 68årige Henrik Høegh til avisen.