Tid. Østbane-direktør: - Ansvar for forsinkelse ikke styrelses skyld

Sjælland - 10. september 2021 kl. 08:34 Af Tomas Revsbech Kontakt redaktionen

Hvis renoveringen af de nedslidte spor på Østbanen bliver forsinket, er det ikke miljømyndighedernes skyld.

Det er derimod de projektansvarlige, det vil sige trafikselskaberne Movia og Lokaltog.

Det mener Henrik Nørgaard, tidligere direktør for jernbaneselskabet Regionstog A/S (i dag Lokaltog A/S).

- Ansvaret for det her sporrenoveringsprojekt er blevet uddelegeret af Region Sjælland til de to trafikselskaber. Herunder ansvaret for hele processen og tidsplanen for det. Det er i udgangspunktet dem, der må påtage sig ansvaret for den sitaution, sporprojektet er havnet i, siger Henrik Nørgaard.

Han mener med andre ord ikke, at de to trafikselskaber kan skyde ansvaret for forsinkelsen over på Miljøstyrelsen, der har bedt om yderligere oplysninger af projektets miljøpåvirkning. Et krav, der kan forsinke projektet i op til 1, måske 2, år.

- Nej, det er trafikselskaberne, der er projektansvarlige for den tidsplan, der er lagt, og hvad der skal til for at gennemføre det til tiden, siger Henrik Nørgaard.

