Artiklen: The grand old man siger stop

The grand old man siger stop

Venstres grand old man, Bertel Haarder, har besluttet ikke at genopstille til det kommende folketingsvalg.

- Jeg synes ærlig talt, at jeg har aftjent min værnepligt. Men jeg har tænkt mig at køre for fuld kraft, så længe jeg er i Folketinget, blandt andet som formand for Udenrigsudvalget, siger Bertel Haarder til Altinget.

- Jeg er stolt og lykkelig over at været blevet udpeget til formand for Danmarks kulturelle flagskib. Og taknemmelig for, at regeringen viser mig den tillid, sagde han dengang ifølge Ritzau.