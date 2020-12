Nære kontakter og folk med symptomer har bedre chance for at få test, men der er run på test-tiderne over hele landet.

Teststeder kæmper for at følge med

Der kan være op til seks dages ventetid på at få en corona-test. Men Region Sjælland tester allerede ud over kvoten - og altså mere end de »må«.

- Det er et problem over hele landet, siger Hanne Schjøning, der er funktionschef i det nære sundhedsvæsen og leder af Region Sjællands lokale testcentre.

Region Sjælland har en andel på 8000 test i det såkaldte samfundsspor, hvor folk selv henvender sig for at blive testet - plus de cirka 1500 til nære kontakter.

- Det er vigtigt, at man er bevidst om, at en test er et øjebliksbillede. Når du får vatpinden i halsen, er du måske negativ. Men så snart du går ind i Brugsen eller Netto, kan du blive smittet. Så det kan være en falsk tryghed at tro, at nu kan du bare kramme din gamle mor, hvis ikke du går i selvisolation efter testen. Man skal være coronafornuftig, men ikke coronaforskrækket, siger Hanne Schjøning.