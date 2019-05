Se billedserie Christian greve Lerche-Lerchenborg foran den store solcellepark. Foto: Per Christensen Foto: Per Christensen

Teknikglad greve bag første store solcellepark i Danmark

Sjælland - 30. maj 2019

Landbruget producerer store mængder af grøn energi. Og Christian greve Lerche-Lerchenborg, der er niende generation på Lerchenborg Gods ved Kalundborg, er en af dem, der producerer mest. Han har lejet jord ud til selskaber, der driver en solcellepark og seks vindmøller, som producerer grøn energi - strøm, der sammenlagt kan dække 30.000 husstandes årsforbrug.

Christian Lerche-Lerchenborg forklarer, at han altid har været meget interesseret i teknik.

- Da jeg var elev på Næsgaard Agerbrugsskole i 1983/1984, forelskede jeg mig i møllerne. Dengang var en vindmølle end 22 kilo- watt-mølle. Med nogle lærere var vi ovre at se på verdens største mølle, Tvinds ved Ulfborg. Jeg var meget fascineret. Det var i en tid, hvor man slet ikke var nået særlig langt med vindmøllerne, siger han og fortsætter:

- Jeg havde samtidig ikke den store interesse for hverken grise eller køer. Der er meget ansvar og binding i dyreproduktion. Jeg har altid været fascineret af teknik, og jeg begyndte så at arbejde med vindmøller. I 1990 fik vi tilladelse af amtet til at sætte en 90 kilowatttime vindmølle op, men det blev aldrig til noget, da omkostningerne ikke stod mål med indtjeningen. Omkring 2008 gik vi i gang med et større vindmølleprojekt, som blev realiseret i 2012.

Et stort projekt blev født

Nu står der seks Siemens 3 megawatt-møller på hans marker.

- De er uden gearkasser, for omkring 80 procent af de store vindmøllehaverier, man hører om, har noget med gearkassen at gøre - og det er altid dyrt, forklarer han.

De seks vindmøller producerer i alt 60 mio. kilowatttimer strøm om året - mest i vinterhalvåret. Det svarer til 15.000 husstandes forbrug.

- I 2013 blev jeg kontaktet af et firma, som spurgte, om vi var interesseret i udleje til et solcelleanlæg, der kunne dække vores eget strømforbrug. Vi bruger ca. 250.000 kilowatttimer om året. Jeg syntes, at det lød spændende. Vi var ikke nået ret langt i diskussionen, før de sagde, at solcellerne skulle ligge på godsets tage. Men så måtte jeg fortælle, at det kunne de godt glemme, for bygningerne er fredede. Jeg gjorde opmærksom på, at vi havde en lille mark på et par hektar, hvor solceller kunne placeres. Men inden vi gik fra et møde, hvor idéerne fløj rundt i lokalet, så havde vi designet 100 hektarer, smiler Christian Lerche-Lerchenborg.

Den danske projektmager Omnisol, den tyske investor Wirsol og Christian Lerche-Lerchenborg gik i gang med projektet.

- Det politiske landskab havde også ændret sig i en mere grøn retning. Ingen havde på det tidspunkt set noget tilsvarende. Der var en tilskudsordning, som ville løbe ud nogle år senere. For hvert kalenderår vi kom senere i gang, ville tariffen falde. Vi trak 20 hektar ud af projektet, så vi landede på 80 hektar, og med god politisk vilje i kommunalbestyrelsen og et godt samarbejde med det kommunale embedsværk blev det realiseret, så solcelleparken kom i gang i slutningen af 2015, fortæller han.

Solcelleparken producerer det samme som de seks vindmøller - 60 mio. kilo- watttimer - svarende til 15.000 husstandes forbrug.

Godsets placering betyder meget.

- Både sol og vind ligger godt her, fordi vi er kystnært. Det er en stor fordel. Når det er rigtigt varmt, bliver panelerne kølet af søbrisen, siger Christian Lerche-Lerchenborg.

Parken og vindmøllerne ligger i et område, hvor der også produceres andre former for energi, så nu omtales området som »Energihalvøen Asnæs«.

Æg fordelt i flere kurve

Lerchenborg Gods driver skovbrug og 300 hektar traditionel planteproduktion. Egentlig var der 410 hektar til afgrøder, men noget areal er gået fra til solceller, vindmøller og den nye Vesthavn. Planteproduktionen består hovedsaglig af raps, korn, frøgræs og hestebønner. Godset lejer også huse ud og har bed & breakfast.

- Jorden til vindmøllerne og solcelleparken er lejet ud på 30-års kontrakter. Det er et godt supplement. Det blev dyrt med sidste års tørke for mange landmænd. Vi ved ikke, om det gentager sig. Men med den grønne energi har vi i hvert fald lagt æggene i flere kurve, siger Christian Lerche-Lerchenborg, som har brugt mange kræfter på energiprojekterne.

- Man skal forfølge sine idéer og have lyst til at arbejde med dem. Jeg kan sagtens forstå, at mine kolleger gerne vil gøre det samme. Man spreder på denne måde sine risici, siger han med henvisning til, at flere sjællandske godsejere er langt fremme med planer om at etablere solcelleparker på deres landbrugsjord.

- Mange vil gerne sætte vindmøller op, men det har især været de større jordbrugere, der har haft mulighed herfor, idet de har jorder, hvor der ikke er huse i nærheden, konstaterer han.

Prisen er halveret

I 2012 kostede det 500 millioner kroner at oprette solcelleparken.

- Vi var under en anden ordning. I dag er der ingen tilskud. Men solcellerne er næsten halveret i pris. Det koster at være frontløber. I dag er der mere viden, men der skal også være nogen til at tage den økonomiske risiko, siger han og understreger, at ingen ved, hvor længe der er behov for vindmøller og solceller.

- I et leksika fra 1860'erne, som står her i mit bibliotek, er der en artikel, som omtaler elektricitet som en nymodens opfindelse, der næppe er kommet for at blive. Det samme sagde man om internettet i begydelsen af 1990'erne. Vi ved ikke, hvad der sker, men jeg kunne ønske, at man fandt en løsning på, hvordan man akkumulerer den overskydende strøm. Når vi har meget solskin, så bliver der produceret meget strøm, som helst skal bruges samtidig. Man kan endnu ikke oplagre energien godt nok. Men der bliver arbejdet på det, siger han.

Trods lejeindtægterne fra vindmøller og solcelleparken har Christian Lerche-Lerchenborg også en udfordring, som rammer alle landmænd: Vejret.

- Jeg er bekymret for en kommende tørke. Vi ligger et i nedbørsfattigt område på Vestsjælland. Den udfordring kender vi. Tilgengæld har vi så mere sol og vind.

Godsejeren har til daglig masser af kontorarbejde og mange møder.

- Men jeg elsker at komme i marken! Det er vidunderligt at komme ud og sidde på maskinen og få lidt støv i ansigtet, ler Christian Lerche-Lerchenborg.