Tavlen er visket ren i brystkræft-sag

Samlingen af brystkræftområdet i Roskilde betyder, at vicedirektør Jesper Gyllenborg og Karina Vium, ledende overlæge for Radiologisk Afdeling på Sjællands Universitetshospital, har overtaget ansvaret, så bryst-radiologerne kan koncentrere sig om deres kerneopgaver. Men i år daler overholdelsen af kræftpakkerne.

Sjælland - 28. oktober 2020

Styrelsen for Patientsikkerhed har ophævet de sidste to påbud mod den radiologiske afdeling, der undersøger kvinder i Region Sjælland med mulig brystkræft.

»Ingen problemer af betydning for patientsikkerheden«, sådan står der i Styrelsen for Patientsikkerheds rapport fra et besøg på Sjællands Universitetshospital Roskilde 29. september.

Det sætter et vigtigt punktum i den langvarige sag om forholdene på radiologisk afdeling, nu Billeddiagnostisk Afdeling, der undersøger kvinder i Region Sjælland for mulig brystkræft. De sidste to påbud til afdelingen, der i april flyttede fra Ringsted Sygehus til Roskilde, er væk.

Brystkræft-skandale i korte træk Det var i strid med de nationale retningslinjer, da Radiologisk Afdeling på Ringsted Sygehus fra marts 2013 til maj 2017 undlod at give lægehenviste kvinder, som ikke havde tydelige tegn på mulig brystkræft, alle undersøgelser - mammografi, ultralyd og beføling af bryst/armhuler.

Det skete efter instruks fra den daværende ledende overlæge, og det blev ændret, da han fratrådte.

11 kvinder fik først i 2019 (ved genindkaldelse efter skandalen) opdaget brystkræft; de havde tidligere fået besked på, at de var raske.

207 brystkræftramte kvinder (ud af 314 kræftramte omfattet af de mangelfulde undersøgelsesforløb) har klaget til Patienterstatningen.

Skandalen førte til, at sygehusdirektøren for Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse blev fyret.

Siden har Styrelsen for Patientsikkerhed udstedt en række påbud til afdelingen. De sidste er nu fjernet. Styrelsen har konstateret, at lægerene på Billeddiagnostisks Afdeling nu har tilstrækkelig instruktion i patientsikre arbejdsgange, og der indhentes informeret samtykke hos patienterne inden udredning for mulig brystkræft.

- Det er et vigtigt skridt, der understreger, at det er trygt og sikkert at blive behandlet hos os. Mentalt har det også utroligt stor betydning for de ansatte på Afsnit for Brystundersøgelser. Nu kan vi sænke skuldrene, men vi skal ikke læne os tilbage. Der skal stadig være benhårdt fokus på at holde en høj kvalitet i behandlingen, siger Jesper Gyllenborg, vicedirektør på Sjællands Universitetshospital.

Styrelsen for Patientsikkerhed har haft ekstraordinært fokus på procedurerne på Billeddiagnostisk Afdeling, siden det i 2018 kom frem, at afdelingen i en årrække (2013-2017) havde undladt at følge de nationale retningslinjer på brystkræftområdet for en større gruppe kvinder. Men også i 2019 var der enkelte kvinder, som ikke blev henvist til de rigtige undersøgelser med det samme.

I efteråret 2019 satte Styrelsen for Patientsikkerhed den daværende specialeansvarlige overlæge i Ringsted under skærpet tilsyn.

Også det forhold er nu ophævet.

Det glæder vicedirektøren for Sjællands Universitetshospital, som anser overlægen for at være en meget fagligt kompetent læge. Jesper Gyllenborg har tidligere pointeret, at afdelingen i Ringsted manglede ledelsesstruktur, og det overbebyrdede den daværende specialeansvarlige overlæge.

- Han kan nu igen arbejde på almindelige vilkår. Det er jeg personligt meget glad for, siger Jesper Gyllenborg, der oplyser, at man nu går i gang med at rekruttere en ny specialeansvarlig overlæge til brystkræft-radiologien.

Regionsrådsformand Heino Knudsen (S) roser Sjællands Universitetshospital og Radiologisk Afdeling for et langt, sejt arbejde med at få skabt klare instrukser og dokumenteret gode arbejdsgange.

- Men vi slipper ikke vores fokus på brystkræftområdet, regionens forretningsudvalg kommer fortsat til at have brystkræftområdet på dagsorden på alle møder, siger Heino Knudsen.