Tanker om EU-forbud mod jagt og fiskeri i beskyttet natur vækker harme

Sjælland - 29. december 2020 kl. 07:28 Af Anders Spanggaard Kontakt redaktionen

Danmarks Jægerforbund og Danmarks Sportsfiskerforbund er stærkt bekymrede over, at EU-Kommissionen i en ny vejledning lægger op til at forbyde jagt og fiskeri i de 10 procent af landarealet i EU, der fra 2030 skal udlægges som strengt beskyttet natur.

- Jagt er ikke en hindring for at forbedre naturen i et beskyttet område. Derfor skal jagt og andre friluftsaktiviteter selvfølgelig være tilladte, siger formanden for Danmarks Jægerforbund, Claus Lind Christensen til Altinget.

I et 18 sider langt dokument har EU-Kommissionen skrevet et udkast til en vejledning til, hvordan EU's store biodiversitetsstrategi for 2030 tænkes ført ud i livet. Kommissionen lægger op til, at 30 procent af EU's landareal skal være beskyttet natur - og 10 procent skal være strengt beskyttet natur. Det er i forhold til den strengt beskyttede natur, at det ifølge danske jægere og fiskere går galt. I udkastet til vejledningen skriver kommissionen nemlig, at aktiviteter som »minidrift, fiskeri, jagt eller skovbrug« er »uforeneligt« med det strenge beskyttelsesniveau.

- Det er helt ude i hampen, at EU-Kommissionen sidestiller jagt med minedrift, lyder det fra Claus Lind Christensen, formand for Danmarks Jægerforbund.

Linea Søgaard Lidell, medlem af EU-Parlamentet for Venstre er ikke mindre kritisk.

- Det er helt åndssvagt, at kæde jagt og fiskeri sammen med minidrift, siger hun og tilføjer, at der altid er grund til at være opmærksom, når EU-Kommissionen foreslår noget fjollet.

En overreaktion Egil Hulgaard, folketingsmedlem og miljøordfører for De Konservative kalder vejledningen en overreaktion fra kommmissionens side. Han mener ikke, at man med rimelighed kan påstå, at en laksefisker, der går med sin fiskestang langs en å, ødelægger naturen.

- Der er også et demokratisk problem i det her. Det virker ikke særlig demokratisk, at en kommission i Bruxelles skal blande sig i, hvordan vi bruger naturen ved en å i Danmark, siger Egil Hulgaard.

I Danmarks Sportsfiskerforbund er fiskebiolog Kaare Manniche Ebert helt enig. Han frygter, at vejledningen fra EU-Kommissionen kan føre til, at lystfiskeri bliver forbudt på 10 procent af Danmarks areal.

- Det danske laksefiskeri er noget af det mest regulerede i verden. Og vi har dokumentation for, at bestandene går frem. Derfor vil det være både unfair og unuanceret, hvis man vil forbyde en aktivitet, der ikke har nogen negativ effekt, siger Kaare Manniche Ebert til Altinget.

Arter i stedet for områder Venstres miljøordfører i Folketinget, Jacob Jensen mener, at det overordnet er fornuftigt med forskellige niveauer for beskyttelse. Han uddyber med at forklare, at man i nogle områder godt kan sige nej til jagt på visse dyr, som er truede.

- I andre områder kan man eksempelvis forbyde fiskerne at bruge bundtrawl, fordi man i disse områder ønsker at beskytte havbunden, lyder det fra Jakob Jensen.

Han mener, at man i naturbeskyttelsen hellere skal se på arter end områder. Venstres miljøordfører peger på, at der er vigtigt med nuancer og balance i naturbeskyttelsen.

- Vi skal finde en balance, så vi får mest mulig miljø for indsatsen samtidig med at vi i videst mulig omfang gør det muligt at opretholde et fiskeri i Danmark, siger Jacob Jensen.

Passer på naturen Linea Søgaard Lidell, medlem af EU-Parlamentet for Venstre oplyser, at vejledningen fra EU-Kommissionen lander på hendes bord i januar måned. EU-Parlamentet skal behandle forslaget i april.

- Jeg vil bruge noget at tiden frem til behandlingen i Parlamentet til at kontakte danske fiskere og jægere for at høre, hvilke bekymringer, de har omkring forslaget. Men selvfølgelig skal man kunne gå på jagt og tage på fisketur i Danmark, fastslår Linea Søgaard Lidell.

Hun tilføjer, at fiskere og jægere faktisk passer på naturen.

Den konservative miljøordfører Egil Hulgaard stemmer i med at pointere, at naturen skal være til gavn og glæde for dem, der ønsker at benytte den.

- Kommer man ikke ud i naturen, bliver man fremmed overfor den og mister lysten til at beskytte den. Og det er vel ikke det, der er meningen, siger Egil Hulgaard.