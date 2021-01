Tag på museum med Faber og Cilius

Det er med både nysgerrighed og en ordentlig portion humor, at Philip Faber og Frederik Cilius på søndag kl. 20 indtager DR1 i premieren på den nye programserie »Skattejagt på museet«.

Her besøger det musikalske makkerpar Museum Vestsjælland, hvor de skal skabe og kuratere deres helt egen udstilling på Holbæk Museum. De besøger blandt andet Museum Vestsjællands kæmpe samling i Ugerløse, og bliver oprigtigt benovet, da de i en af de gamle stuer på Holbæk Museum pludselig står over for det klaver, som Friedrich Kuhlau komponerede »Elverhøj« på.