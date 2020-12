En ny lydguide fortæller 12 små historier om magtens centrum uden for Christiansborgs mure. Foto: Thomas Rahbek Foto: Thomas Rahbek

Tag på lydvandring omkring Christiansborg

Sjælland - 16. december 2020 kl. 17:20 Af Lars Jørgensen Kontakt redaktionen

Det bliver snart muligt at opleve Christiansborg Slot på en helt ny måde. Fredag den 18. december lancerer Folketinget og Dronningens Christiansborg en ny udendørs, digital lydvangdring under titlen 'Magtens Mure'.

Lydvandringen tager i 12 små fortællinger lytteren med rundt til de centrale steder, hvor nogle af danmarkshistoriens vigtigste begivenheder har udspillet sig.

Med 'Magtens mure' i ørerne rejser man tilbage til en tid fyldt med magtfulde monarker, politiske kriser, fatale slotsbrande, revolutionære folkeoprør, risikable hestevæddemål og storslåede fester, men man bliver også klogere på de mange oplevelser, der venter bag murene den dag i dag.

Det er første gang, at Folketinget og Dronningens Christiansborg går sammen om at lave et fælles, udendørs tilbud til områdets besøgende.

Erik Als, Vicedirektør på Nationalmuseet og Slotschef på Dronningens Christiansborg, siger:

- Christiansborgs mure gemmer både på flere hundrede års vigtigt danmarkshistorie og på nogle helt særlige oplevelser. Desværre kan de imponerende, grå slotsvægge virke utilnærmelige, og derfor gør vi oplevelserne og historierne bag, så let tilgængelige som muligt for områdets gæster. Og der hjælper denne nye lydvandring et stykke ad vejen..

Christiansborg Slot har været et magtcentrum gennem århundreder. Det er desuden den eneste bygning i verden, hvor den lovgivende, den udøvende og den dømmende magt er samlet på ét sted, hvilket ifølge Folketingets Formand, Henrik Dam Kristensen gør stedet helt unikt.

- Christiansborg Slot er ét af de vigtigste steder i Danmark, både historisk og politisk. Det er derfor glædeligt, at vi nu kan give både danske og udenlandske besøgende et interessant indblik i stedets store betydning - ikke mindst for Danmarks udvikling fra enevælde til demokrati, udtaler han og tilføjer:

- Coronasituationen begrænser meget i øjeblikket, derfor håber jeg, at mange vil benytte sig af vores digitale, udendørs tilbud og på den måde få en god og berigende oplevelse.

'Magtens mure' kan downloades gratis på appen Useeum, hvor den kan findes under både Folketinget og Christiansborg Slots profil fra den 18. december. Lydvandringen findes både på dansk og engelsk.