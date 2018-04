Tanken bag pulje til nye og bedre læge- og sundhedshuse er at skabe større nærhed for borgerne i sundhedsvæsnet og tiltrække flere praktiserende læger til landdistrikter og yderområder. Foto: Thomas Olsen.

Syv sjællandske kommuner overrender million-pulje til nye lægehuse

Af Tomas Revsbech

Interessen for at opnå støtte fra Sundhedsministeriets pulje til nye og bedre læge- og sundhedshuse er så stor, at hvis alle ansøgninger gik igennem, ville puljen på 200 millioner kroner for i år, bliver tømt. Og det alene, hvis man kigger på, hvor meget, en række sjællandske kommuner har ansøgt for. Det skriver Sjællandske.