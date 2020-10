Friluftsrådet uddeler i alt fire millioner kroner til projekter, der skal fremme adgangen til naturen. Foto: Adam Grønne

Syv projekter skal skabe bedre adgang til Sjællands natur

Sjælland - 10. oktober 2020 kl. 08:15 Af Lars Jørgensen Kontakt redaktionen

Syv projekter i Region Sjælland får del i den fire millioner kroner store pulje, som Friluftsrådet uddeler til aktiviteter, der skal gøre det lettere at komme ud i naturen. I alt modtager de syv sjællandske projekter 945.900 kroner.

- God adgang til naturen er vigtigere end nogensinde. COVID-19 har sat store begrænsninger for vores liv og måder at være sammen på. Her er naturen et frirum, hvor der er god plads og muligheder for at mødes og dyrke fællesskaberne. Derfor er det vigtigt, at der er gode faciliteter, stier og ruter, som gør det let for alle at komme ud i naturen, siger Niels-Christian Levin Hansen, formand for Friluftsrådet.

Blandt de lokale initiativer kan man finde mange projekter, som er drevet af et stærkt frivilligt engagement.

Friluftsrådet giver støtte til følgende projekter i Region Sjælland: Fællesrådet for Guldborgsund og Omegn: Tilskud til etablering af en badebro (195.900 kr.)

Andelsforeningen Fællesmark: Bla. handicapvenlig sti, shelter og multtoilet (200.000 kr.)

Borgerforeningen for Lille Skensved, Højelse og omegn: Etablering af natursti (46.000 kr.)

Kattinge Bylaug: Bla. regnvandsbassin, hegn, shelter, trappe og multtoilet (50.000 kr.)

Det Lollandske Digelaug: Forbedring af adgangsforhold til diget ved Kramnitse (142.400 kr.)

Nordrup Farendløse Lokalråd: Etablering af grusstier (125.000 kr.)

Dansk Vandrelaug, Roskilde Afd.: Sansespang gennem Rørmosen (186.600 kr.) - Vi er glade for at kunne støtte de lokale ildsjæle, som brænder for at skabe bedre adgang til naturområder, der i dag er vanskeligt tilgængelige af forskellige årsager. Hvis vi skal sikre, at befolkningen har et nært forhold til naturen, er det helt afgørende, at man let kan komme ud i den, siger Niels-Christian Levin Hansen.

Flere steder er der givet tilskud til etablering af stier, som skaber adgang til naturområder, der i dag er vanskeligt tilgængelige. For eksempel har Dansk Vandrelaugs Roskildeafdeling fået 186.600 kroner i tilskud til at forbedre en sti gennem Rørmosen, som er en del af Skjoldungestien, der hidtil har været svært tilgængelig. Her skal nu udlægges spang i den sumpede skovbund.

Hjælp til tre store projekter Udover de lokale initiativer har tre større projekter fået tilskud fra Udlodningsmidler til Friluftsliv.

Videnscenter om handicap har fået tilskud på tre millioner kroner til et projekt, der skal udvikle og udbrede en landsdækkende mærkningsordning for stier og faciliteter i naturen, der er tilgængelige for mennesker med funktionsnedsættelser. Projektet skal dermed gøre det mere overskueligt og nemmere at planlægge og tage på tur i naturen for mennesker med fysiske eller psykiske funktionsnedsættelser.

Friluftsrådet har fået tilskud på tre millioner kroner til projektet Adgangslinjen - en hotline, hvor man som borger og forening kan henvende sig, hvis man mener, at man er stødt på en ulovlig barriere for adgang til naturen.

Dansk Cykelturisme har i samarbejde med Dansk Vandrelaug og Dansk Kyst- og Naturturisme fået tilskud på fem millioner kroner til inden for to-tre udvalgte pilotområder at kortlægge og formidle rekreative stier og ruter.