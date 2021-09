Sygeplejerskers ulovlige strejke indberettet

- Vi har helt formelt indberettet sagen til Danske Regioner, som så må tage den med Danske Sygeplejeråd. Men jeg tror, at sagen kommer i arbejdsretten. Det er helt udramatisk og der er ingen dårlig karma fra vores side af om det. Men vi er nødt til at reagere, når man som her nedlægger arbejdet ulovligt med helt åbne øjne og melder det ud eksternt, blandt andet til pressen, om, at man gør det, siger han.

Han fortæller, at sygehusledelsen er åbne over for, at sygeplejerskerne kan mødes og tale om resultatet af den langvarige konflikt.

- Vi har forståelse for, at sygeplejerskerne mødes for at vende skråen oven på det her. Vi vil gerne skabe et rum og mulighed for, at man mødes, så længe man forsøger at mindske generne for sygehusenes drift og patienterne mindst muligt. Og vi vil gerne opfordre til, at man tager fat i sin leder, hvis man har behov for at sætte sig ned sammen og »debreafe« forløbet, siger Niels Würgler Hansen.