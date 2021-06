Grete Christensen, formand for Dansk Sygeplejeråd påpeger, at det handler om at finde en model, så der bliver sammenhæng mellem den løn, sygeplejerskerne får og den uddannelse, de har samt det ansvar, de står med. Foto: Hans-Jørgen Johansen.

Sygeplejerskers formand: Lønkomité er IKKE en syltekrukke

Sjælland - 04. juni 2021 kl. 07:18 Af Anders Spanggaard Kontakt redaktionen

- Vi har nået et tidspunkt i samfundsordenen, hvor de kvinde-dominerede fag i det offentlige - som eksempelvis sygeplejersker - skal sidestilles med de mande-dominerede fag. Nu kan det simpelthen ikke udsættes længere. Og derfor giver det god mening med en lønkomité, der kan rede trådene ud, så der bliver fundet så god og retfærdig løsning som overhovedet muligt.

Grete Christensen, formand for Dansk Sygeplejeråd er fast i mælet i sin afvisning af kritikken af den lønkomité, der blev det foreløbige resultat af sygeplejerskernes trussel om at nedlægge arbejdet. Kritikerne kalder komiteen for en syltekrukke, som ikke kommer til at give sygeplejerskerne det, de gerne vil have, nemlig mere i løn. Men den kritik køber Grete Christensen altså ikke.

Sygeplejerskernes formand minder om, at kampen for lige løn for lige uddannelse og ansvar er en kamp, hendes medlemmer har kæmpet gennem de seneste 52 år.

- Allerede ved tjenestemandsreformen i 1969 sagde vi, at vi skal have lige løn for lige arbejde og ansvar. Og siden har vi kæmpet denne kamp. Men som tiden er gået, er tingene spidset mere og mere til. For vi kan se, at gør vi ikke noget, sker der bare noget andet. Så bliver det stadigt vanskeligere at holde på sygeplejerskerne ude på arbejdspladserne. De shopper allerede nu rundt for at finde bedre vilkår og løn, og det er bestemt ikke til gavn for vores sundhedsvæsen, forklarer Grete Christensen.

Staten skal ind over Sygeplejerskernes formand påpeger, at det er nødvendigt at se på lønstrukturerne i hele den offentlige sektor - og anfører at der i forbindelse med overenskomstforhandlingerne i 2024 skal laves en model, der gør det attraktivt at arbejde som sygeplejerske. Ellers vil det offentlige sundhedsvæsen komme til at lide mere og mere under manglen på sygeplejersker.

- Gennem det seneste år har vi jo set, hvor meget det betyder, at vi har et sundhedsvæsen, der har medarbejdere med de rette kompetencer. Det burde være en øjenåbner, påpeger Grete Christensen.

Hun tilføjer, at aftaleparterne på det offentlige arbejdsmarked ikke kan klare opgaven selv, fordi aftalesystemet på det offentlige arbejdsmarked er meget stift. Det betyder, at én gruppe ikke kan få mere i løn, uden at det går ud over andre.

- Det handler om at finde en retfærdig model for de kvindegrupper, der halter langt bagefter mandegrupper med tilsvarende uddannelse og ansvar. Og sygeplejerskerne har vitterligt et stort efterslæb i forhold til det store ansvar, de står med, fremhæver Grete Christensen.

Meget lille forskel Hun mener, at det også handler om at anerkende, at sygeplejerskerne har taget en videregående uddannelse og anfører i den forbindelse, at forskellen i grundlønnen mellem en SOSU-assistent og en sygeplejerske er meget lille.

- Det forholder sig faktisk sådan, at når en SOSU-assistent uddanner sig til sygeplejerske, må hun i mange tilfælde indlede karrieren med at gå ned i løn, selv om hun står med et meget større ansvar, lyder det fra sygeplejerskernes formand.

Så for Grete Christensen er det tydeligt, at der er noget helt galt med den måde, det offentlige lønsystem i dag er skruet sammen på. Og det har andre i fagbevægelsen åbenbart også indset. Grete Christensen minder nemlig om, at Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH), som er hovedorganisation for store dele af den danske fagbevægelse på både det offentlige og det private arbejdsmarked, bakker op om, at der skal ses på lønstrukturerne på det offentlige arbejdsmarked. FH har derfor henvendt sig til regeringen, som også bakker op om nedsættelsen af en lønkomité.