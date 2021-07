Sygeplejerskernes strejke rammer patienterne

Det kan godt være, at sygeplejerskernes strejke, der har varet siden 19. juni, mediemæssigt til en vis grænse er druknet i EM-fodbold og sommerferie, men konsekvenserne er for længst begyndt at vise dig i antallet af udskudte operationer og ambulante behandlinger. De vokser nemlig støt - også i Region Sjælland.

De seneste tal fra den 21. juli viser, at der på hospitalerne i Næstved, Ringsted og Slagelse nu er udskudt 597 kirurgiske indgreb, mens tallet er 1.362 for udskudte ambulante kontakter.

De udskudte behandlinger ærgrer Annemarie Knigge, der er regionsrådsmedlem og formand for Udvalget for Sygehusenes Behandlingstilbud.

- Man har talt om, det her er en hemmelig strejke, men for de mange tusind patienter, som det her rammer, der er det ikke en hemmelig strejke. Set fra det bord, hvor jeg skal varetage patienternes interesse, kan jeg kun håbe på, at det her er overstået så hurtigt som muligt. Det kan kun gå for langsomt.