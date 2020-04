Sygeplejerske Gitte Baagøe Jensen har været med til at bygge Region Sjællands første Covid-19 afsnit på på Sjællands Universitetshospital, Roskilde. Her fortæller hun, hvordan hun har oplevet de seneste uger i Corona-kampens epicenter. Foto: Thomas Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Sygeplejerske på Corona-epicenter: Hårdt at se syge ægtefæller dø fra hinanden Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Sygeplejerske på Corona-epicenter: Hårdt at se syge ægtefæller dø fra hinanden

Sjælland - 18. april 2020 kl. 07:30 Af Tomas Revsbech Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hun har set ægtefæller været indlagt med Covid-19 og dø fra hinanden. Og på den anden side oplevet en sjælden velvilje til at lykkes blandt kollegerne, både på afdelingen og de øvrige sjællandske sygehuse.

Gitte Baagøe Jensen er medicinsk sygeplejerske og arbejder normalt på infektions- og lungemedicinsk afdeling på Sjællands Universitetshospital (SUH) Roskilde.

Men i slutningen af februar blev afdelingen lukket ned og flyttet et andet sted hen på sygehuset, mens den 49-årige sygeplejerske nu skulle være med til at opbygge Region Sjællands første Covid-19 afsnit i Roskilde fra bunden. Covid-19 afsnittet, der blandt fagfolk er kendt som Afsnit B-92, har siden da været epicenteret for regionens sygehuses kamp mod corona-epidemien.

- Man kan roligt sige, det har været en vild tur, vi har været igennem de seneste uger, konstaterer hun.

- Det begyndte med, at det normale afsnit blev lukket ned fra den ene dag til den anden. Samtidig begyndte vi at opbygge et callcenter, hvor praktiserende læger og sygeplejersker kunne ringe ind, mens lægerne podede borgere for Covid-19 og vi andre hjalp til med alt det praktiske, siger Gitte Baagøe Jensen.

Det vilde vesten På få dage gik covid-19 afsnittet fra tre-fire indlagte patienter til at skulle have 20 senge klar i takt med, at flere blev syge og skulle indlægges. Det betød blandt andet, at personalet måtte pille callcenteret ned igen og flytte det til et andet sted på sygehuset.

Oven i det stod Gitte Baagøe Jensen og hendes kolleger både med en ny sygdom og nye kolleger:

- Det var lidt ligesom i det vilde vesten i de første uger. Det har været en ny sygdom, vi skulle lære at kende. Vi har skullet lære, hvordan patienterne regerer på sygdommen. Og det har på ingen måde været efter kørebogen.

- Vi har eksempelvis skullet give patienterne meget mere ilt, end jeg er vant til fra lungeafdelingen. Det har vi skullet sikre, at der var nok af. Oven i det, har vi stået med en ny personalegruppe, som er sammensat af folk fra mange afdelinger. Vi har skullet lære hinanden at kende og afklare hvilke kompetencer, der var. Det foregik ved gammeldags håndsoprækning, hvorefter vi kunne gå i gang med at sammensætte vores hold, fortæller hun.

Sygeplejerskerne blev derefter parret to og to til stuegang. Den ene sygeplejerske tilser de to patienter, der ligger på hver stue, mens den anden står udenfor og leverer det, som sygeplejersken inde på stuen har brug for.

Første patient gav "et sug i maven" Gitte Baagøe Jensen er en af de fire sygeplejersker, der kender afdelingen og dens specialer bedst i forvejen. De står på der på skift og »styrer tropperne« på afsnittet, der i takt med at antallet af smittede har udviklet sig, er blevet udvidet med endnu et afsnit på en etage over.

Hun har derfor ikke haft så meget direkte patientkontakt. Derfor har risikoen for selv at blive smittet heller ikke fyldt det store rent personligt. Men da hun første gang skulle lægge drop på en Covid-19 patient, gik der alligevel et sug igennem hende:



Noget af det hårdeste under Covid-19 epidemien har været at skulle overbringe en patient beskeden om, at en ægtefælle, der også er har været indlagt, er afgået ved døden, fortæller Gitte Baagøe Jensen.



- Der tænkte jeg da: »Nu er det alvor«. Men vi har jo værnemidler på, og har ikke haft nogen på vores afsnit, der har været smittet. Der har været en enkelt kollega på det andet Covid-19 afsnit, der har været smittet. Men det er det. Vi er jo stort set et aflukket land. Så jeg og vi er ikke nervøse, siger hun.

En frygtelig besked Blandt de indlagte har der været flere ægtepar, der i enkelte tilfælde endte på hver deres etage i begyndelsen. Det er der nu lavet om på, så ægtefæller så vidt muligt ligger sammen. Det mindsker bekymringen for de indlagte, der i forvejen slås med selve sygdommen, fortæller hun.

- Oven i deres sygdom har de jo været bekymret og spurgt os meget, »hvordan har min mand det« eller »hvordan går det med min hustru«, fortæller hun.

I enkelte tilfælde har personalets og patientens egen kamp dog været forgæves.

- Vi har oplevet, at en patient er afgået ved døden, mens ægtefællen har været indlagt. Det har været hårdt at skulle overbringe det budskab, siger hun.

Stærkere sammenhold De seneste uger har dog også haft sine opløftende momenter.

Der har hele tiden været sørget for, at Gitte Baagøe Jensen og hendes kolleger har hele rigeligt med værnemidler. Og det er der brug for: Covid-19 afsnittene i Roskilde bruger eksempelvis også 300-400 engangskitler i løbet af en otte timers vagt.

Samtidig har de øvrige sygehuse været hjælpsomme i et omfang, sygeplejersken aldrig har oplevet i sine 10 år på SUH i Roskilde. Først fem år som Social- og sundhedsassistent og siden som sygeplejerske.

- Det har været vildt at se, hvor hurtigt det er gået fra, at vi har bedt om hjælp, til der har stået en chauffør med en kasse med de ting, vi har bedt om. Normalt skal man vente lidt på tingene og måske diskutere lidt med de andre sygehuse. Her er tingene kommet før, vi har kunnet nå at blinke med øjnene, siger hun.

Frygter ikke genåbning I de seneste uger er corona-epidemien kommet ind i en lidt mere rolig fase, og nu bliver samfundet åbnet mere op, mens sygehusene skal til at tage flere andre patienter ind igen.

Og det vil formentlig betyde flere corona-smittede og deraf flere indlagte med Covid-19:

Men det er Gitte Baagøe Jensen ikke så bekymret for:

- Det er vi gearet til. Vi er i stilling og har ressourcerne til, at der kommer flere patienter. Men jeg tror så også, at det er noget, jeg og vi kommer til at arbejde med noget tid endnu. Jeg tror personligt, at vi i hvert fald skal tage os af Covid-19 patienter resten af året.