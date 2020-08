Leder af akutafdelingen på Slagelse Sygehus Christian Jørgensen opfordrer forældre og bilister til at give de nye trafikanter ekstra opmærksomhed. Samme opfordring kommer fra Rådet for sikker trafik og Trygfonden. Foto: Rådet for sikker trafik.

Sygeplejerske i bøn til forældre og bilister: Pas på de nye skolebørn

Tusindvis af danske børn går i disse dage rundt og ser frem til at skulle i skole for første gang.

- Det er vigtigt, at forældrene sørger for, at de små børn har godkendte og ordentligt udstyr, herunder cykelhjelme, når de skal cykle. Få kørt skolevejen samme med barnet eller alle børnene, lyder opfodringen fra Christian Jørgensen, der også opfordrer alle øvrige bilister i trafikken til at være ekstra opmærksomme, hvis de skal forbi skoleveje i den kommende tid.

Samme opfodring kommer fra Trygfonden, der sammen med Rådet for sikker trafik, politiet og 95 kommuner sætter gang i en kampagne, der gør alle i trafikken opmærksom på, at der er nye trafikanter på veje og gader, i den kommende tid:

- Gennem årene er det heldigvis lykkes at begrænse antallet af børn, der kommer til skade i trafikken, fordi mange trafikanter viser hensyn, og fordi flere og flere børn har lært, hvordan de passer på sig selv. Hvis den udvikling skal fortsætte, er det vigtigt, at endnu flere sænker farten og viser hensyn til børnene, og at der fortsat er fokus på, at børnene lærer at færdes sikkert i trafikken, siger René Højer, programchef i TrygFonden, i en pressemeddelelse.