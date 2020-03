Kirsten Rask føler det som sin borgerpligt at yde en indsats som frivillig under corona-krisen. Foto: Region Sjælland

Sygeplejerske: Frivillig hjælp er min borgerpligt

Sjælland - 17. marts 2020 kl. 13:00 Af Tine Fasmer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kirsten Rask (61) er en af de over 900 mennesker i Region Sjælland, der har meldt sig frivilligt til at yde en indsats under corona-krisen.

Hun har i de seneste to år haft orlov fra sit job i ortopædkirurgisk ambulatorium på Slagelse Sygehus, fordi hun er både er kommunalpolitiker, valgt for Socialdemokratiet, i Kalundborg og medlem af regionsrådet i Region Sjælland.

- Alle os, der kan yde en indsats i den svære situation, som vi står i, bør gøre det. Det bliver en meget svær for medarbejderne på alle vores sygehuse, så jeg synes simpelthen, at det er min borgerpligt, siger Kirsten Rask, der blev uddannet sygeplejerske i 1989.

Hvem er de frivillige (Indtil nu) Tirsdag morgen har 962 kandidater meldt sig som frivillige i Region Sjællands "Corona-jobbank". Heraf:

Læger: 111

Pædagoger: 172

Stud. MED: 59

Social- og sundhedsassistenter: 72

Sosu-elever: 40

Sygeplejersker: 98

Sygeplejestuderende: 95

Anden sundhedsfaglig uddannelse: 316



Svækket immunforsvar, men... Da hun arbejdede på Slagelse Sygehus, var hun ansat i et skånejob på grund af en dårlig ryg, og hendes gigtsygdom kommer også til at sætte nogle begrænsninger for, hvad hun kan hjælpe med frivilligt.

- Jeg får gigtmedicin, der virker immundæmpende, og jeg har spurgt reumatologerne (gigtlæger, red.) til råds. Jeg skal undgå så vidt muligt undgå patientkontakt for ikke at blive smittet med Covid-19. Men hvis regionen kan bruge mig, så kan jeg jo sagtens for eksempel besvare telefoner, siger hun.

