Regeringens mål om at skaffe 1000 flere sygeplejersker er ikke helt urealistisk, lyder det fra Dansk Sygeplejeråd Kreds Sjællands formand Helle Dirksen. Hun glæder sig også over, at Region Sjælland har afsat 30 millioner kroner på 2020-budgettet til at fastholde ansatte. Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Sygeplejeråd tror på flere hænder Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Sygeplejeråd tror på flere hænder

Sjælland - 12. oktober 2019 kl. 07:00 Af Tine Fasmer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Dansk Sygeplejeråds formand i Region Sjælland glæder sig over regeringens og regionens vilje til at skaffe flere sygeplejersker og få dem til at blive på sygehusene.

Finansloven står til at få en øremærket sum til at skaffe flere sygeplejersker, og Region Sjælland har netop sat 30 mio. kr. af på næste år budget til at fastholde og tiltrække flere ansatte på sygehusene.

- Det vidner jo om, at Region Sjælland tager udfordringen alvorligt. Jeg tror og håber, at der kommer forskellige løsninger. Men 30 millioner kroner er jo ikke guld i hoftehøjde, siger Helle Dirksen, formand for Dansk Sygeplejeråd Kreds Sjælland.

Fakta Socialdemokratiet gik til valg på at skaffe 1000 ekstra sygeplejersker.

Det er også en del af finanslovsudspillet.

Her lægges op til at bruge 300 mio. kr. for at sikre 500 ekstra sygeplejersker i 2020.

De næste 500 skal gerne ansættes i 2021.

Ideen er at få flere deltidsansatte op på fuldtid og lokke sygeplejersker, der laver noget andet, tilbage til faget. Region Sjælland har i de seneste år haft i omegnen af et par hundrede ubesatte sygeplejerske-stillinger, for ledigheden blandt sygeplejersker er så godt som ikke eksisterende.

Helle Dirksen har tiltro til, at ekstra lønkroner og andre iniativer, der kan gøre arbejdspladsen mere attraktiv, vil få flere til at søge ind på Region Sjællands sygehuse.

- Vi kan selvfølgelig ikke stampe sygeplejersker op af jorden, men vi ved fra undersøgelser blandt medlemmerne, at godt og vel 10 procent, der er på deltid, som ønsker at komme på fuldtid. Og jeg har en forståelse af, at Region Sjælland eksempelvis vil arbejde med projekter, hvor en afdeling får lov til at få flere op på fuld tid uden, at det går ud over antallet af medarbejdere, siger Helle Dirksen.

Udsigt til mindre sygdom Hun pointerer, at arbejdspresset på regionens sygehuse er så højt, at flere sygeplejersker siger op, fordi de ikke magter tempoet.

- Hvis vi får ansat flere, tror jeg på, at det både vil gavne kontinuiteten og få sygefraværet til at falde, siger Helle Dirksen.

Sygeplejerske-formanden vurderer, at regeringens ambition om at skaffe 1000 ekstra sygeplejersker inden udgangen af år 2021, er realistisk.

- Jeg er sikker på, at der er flere sygeplejersker, som kan motiveres til at komme tilbage til faget, for der er et potentiale på omkring 9000 på landsplan. Desuden kan man sikkert også vinde noget ved at gøre mere for at mindske frafaldet på sygeplejerskeuddannelsen, siger Helle Dirksen.

Helle Dirksen er formand for Dansk Sygeplejeråd Kreds Sjælland. Foto: Henrik Frydkjær