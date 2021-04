Sygehusvaskeriet ved Holbæk Sygehus brændte ned i sommeren 2018. Siden er sygehusets vasketøj blevet sendt til regionens vaskeri ved sygehuset i Nykøbing FAlster og til en privat leverandør. Foto: Hans Jørgen Johansen.

Send til din ven. X Artiklen: Sygehusvaskeri brændte i 2018: Ny placering trækker ud Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Sygehusvaskeri brændte i 2018: Ny placering trækker ud

Sjælland - 27. april 2021 kl. 10:59 Af Tomas Revsbech Kontakt redaktionen

Der kommer til at gå næsten et år, før det står klart, om Region Sjælland kommer til at opføre et nyt sygehusvaskeri i Holbæk, Tornved, Svinninge, Vig eller Svebølle.

Det fremgår af en ny tidsplan, der blev fremlagt for politikerne i regionens forretningsudvalg i går.

Her skulle politikerne nikke ja til en række nye kriterier, blandt andet for vaskeriets CO2-udledning og transportmuligheder for medarbejderne, som skal hjælpe til med at finde de mest egnede grunde til sygehusvaskeriet.

Nu går der så en proces i gang, hvor Holbæk, Odsherred og Kalundborg Kommuner inddrages for at udpege én grund, de finder mest egnet, i henholdsvis Holbæk, Svinninge, Vig og Sve- bølle.

Herefter skal sagen tilbage til regionens forretningsudvalg, der ifølge tidsplanen skal træffe en beslutning om den endelige placering i 1. kvartal 2022. Herefter sættes opførelsen af sygehusvaskeriet i udbud.

- I de nye kriterier, der er opstillet for at finde de bedste grunde denne gang, er der blandt andet inddraget adgang til grøn energi og CO2-udledning. Det var slet ikke med i de kriterier, vi brugte i den første udpegning, siger Heino Knudsen, regionsrådsformand (S).

Brændte ned i 2018

Det hidtidige sygehusvaskeri ved Holbæk Sygehus brændte ned i sommeren 2018. Og for bare to måneder siden var alle partier undtagen Dansk Folkeparti enige om at nikke ja til at placere et nyt sygehusvaskeri i Tornved. DF holdt på Svebølle.

Men så viste det sig, at der var en jordforurening på grunden i Tornved, ligesom en del af grunden formentlig skulle afgives, når Kalundborg-motorvejen skulle forlænges.

Det fik i februar de tre blå partier V, K og R til at kræve, at processen skulle gå om, og at blandt andet en grøn energiforsyning til et nyt vaskeri skulle indgå. Et forslag, der fik opbakning fra DF. Og så blev hele sagen slået tilbage til start.

Som led i et kompromis blev det i øvrigt aftalt, at grunden i Tornved stadig er med i spillet om at huse det nye sygehusvaskeri.