Sygehusledelse: Brystkræft-skandale handler også om ledelsessvigt

Sjælland - 25. juli 2020 kl. 08:33 Af Tine Fasmer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I oktober 2019 blev en ledende læge på den daværende radiologiske afdeling i Ringsted, der undersøger kvinder for mulig brystkræft, sat under skærpet tilsyn af Styrelsen for Patientsikkerhed.

Men ledelsen for Sjællands Universitetshospital, hvor den bryst-radiologiske afdeling nu er flyttet til, kunne ikke drømme om andet end at beholde den nu tidligere specialeansvarlige overlæge.

- Fagligt set er der intet at udsætte på hans arbejde. Men brystkræftområdet er stort og komplekst, og afdelingen har manglet en tilstrækkelig stærk ledelsesstruktur i flere år, og der er alt for meget, som er blevet lagt på hans skuldre, siger vicedirektør for Sjællands Universitetshospital Jesper Gyllenborg.

Læge bremsede svigt Den specialeansvarlige overlæge har spillet en afgørende rolle for, at brystkræftskandalen i Region Sjælland ikke udviklede sig endnu mere, end den har gjort. Det var ham, der fjernede den fejlbehæftede instruks i maj 2017. Instruksen havde den da netop fratrådte ledende overlæge for Radiologisk Afdeling indført i 2013.

Fakta Radiologisk Afdeling på Ringsted Sygehus undlod fra marts 2013 til maj 2017 at give de rette undersøgelser til lægehenviste kvinder, som ikke havde tydelige tegn på mulig brystkræft. Det var i strid med de nationale retningslinjer.

Det skete efter instruks fra den daværende ledende overlæge og blev ophævet, da han fratrådte.

11 kvinder fik først (ved genindkaldelse efter skandalen) i 2019 opdaget brystkræft; de havde tidligere fået besked på, at de var raske.

207 brystkræftramte kvinder (ud af 314 kræftramte omfattet af de mangelfulde undersøgelsesforløb) har klaget til Patienterstatningen.

173 sager er afgjort, 15 er tilkendt erstatning.

Skandalen førte til, at sygehusdirektøren for Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse blev fyret. Styrelsen for Patientsikkerhed har meldt sagen til politiet, udstedt flere påbud til afdelingen samt i 2019 sat en overlæge under skærpet tilsyn. Det er kernen i kræftskandalen. Instruksen til afdelingens læger medførte, at flere tusind kvinder mellem marts 2013 og maj 2017 ikke fik alle de rette undersøgelser, men kun blev undersøgt med røntgen (mammografi). Det var et brud på de nationale retningslinjer og har ført til, at cirka 300 kvinder fik stillet en brystkræftdiagnose senere, end de burde.

Også Karina Vinum, der er ledende overlæge for hele Sjællands Universitetshospitals Billeddiagnostisk Afdeling i både Køge og Roskilde og siden 5. februar også har haft ledelsen af bryst-radiologien, fremhæver, at både den pågældende overlæge og de øvrige bryst-radiologer er fagligt højt kvalificerede.

Dygtige til at opdage kræft Som eksempel nævner hun, at den seneste nationale screeningsrunde for brystkræft (som alle 50-69-årige kvinder indkaldes til) viste, at Region Sjælland var bedst til at finde brystkræft på et tidligt stadie, hvor kræftknuden er mindre end 10 millimeter.

- Nu har jeg ledelsesansvaret, og jeg løfter dermed det organisatoriske ansvar fra dem. Det er mig, der sammen med sygehusledelsen sætter rammer og strukturer, så lægerne kan koncentrere sig om selve patientbehandlingen. Vi arbejder intensivt imod at få ophævet de to påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed, som afdelingen stadig har, og på at få genoprettet tilliden til afdelingen, siger Karina Vinum.

