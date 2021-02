Sygehuset i Roskilde får en udviklingsplan

- Alt tyder på, at frygten for, at der intet vil være tilbage i Roskilde, bliver gjort til skamme, lød det fra Evan Lynnerup (V).

DF's Gitte Simoni slog på, at partiet har kæmpet bravt for at bevare mest muligt af sygehusets funktioner. Men både SF's Tina Boel, socialdemokraten Annemarie Knigge og flere andre ville have noget af æren for at have kæmpet.