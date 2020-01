Produktionskøkkenerne på Holbæk Sygehus og det tilsvarende på Slagelse Sygehus står for at lave og levere mad til alle sygehuse i Region Sjælland med bidrag af "mad-komponenter" fra Fælleskøkkenet i Sakskøbing. Foto: Peter Andersen. Foto: Peter Andersen

Sygehusenes køkkener er sat på slankekur

Sjælland - 24. januar 2020

Region Sjællands to produktionskøkkener i Slagelse og Holbæk, der laver mad til alle sygehusene, skal spare.

Det skyldes, at der er brugt for mange penge på at omstille sig til, at patienterne selv vælger menuen.

For i de seneste par år har sygehusmaden undergået en forandring, og det er slut med: Spis svensk pølseret eller få en skål yoghurt.

Nu kan du spise kylling med mango til morgenmad, banankage til frokost, cornflakes til aften og tarteletter til natmad, når du ligger i en hospitalsseng. Du kan vælge lige, hvad du lyster.

Foreløbig er fritvalgs-menuerne indført i Holbæk, Roskilde, Køge og Slagelse, og snart kommer de sidste sygehuse i Næstved og Nykøbing F. med.

Men forandringerne har påvirket økonomien i de to produktionskøkkener i Slagelse og Holbæk, som leverer mad til de indlagte på sygehus- og psykiatriske afdelinger i hele regionen.

- Vi har brugt for mange penge under den store omlægning, og derfor er vi nødt til at lave en mindre tilpasning, siger Mogens Fonseca, driftschef i Indkøb, Produktion og Logistik i Region Sjælland.

Personalet i produktionskøkkenerne har derfor netop fået at vide, at de bliver færre. I alt forsvinder tre deltidsstillinger i produktionskøkkenet i Holbæk og to fuldtidsstillinger, en i produktionskøkkenet i Slagelse og en på regionsgården i Sorø, men det er lykkes at få skaffet anden ansættelse til nogle stykker.

- Vores medarbejdere er dygtige og højt værdsatte, så vi har gjort, hvad vi kunne. Det betyder, at der kun er varslet to afskedigelser - en fuldtidsansat i Sorø og en deltidsansat i Holbæk. De øvrige bliver tilbudt job i personalekantinen på Holbæk Sygehus, siger Mogens Fonseca.

Han understreger, at Fritvalg-menuerne får patienterne til at spise mere:

- Det er en succes, vi smider meget mindre mad ud, fordi patienterne kan vælge, det de har lyst til.

Mad kommer fra Lolland Fælleskøkkenet i Sakskøbing, der er ejet af Lolland og Guldborgsund Kommuner samt Region Sjælland med en andel på 20 procent, producerede indtil nytår mad til Nykøbing Falster Sygehus samt Psykiatrien Syd på Oringe i Vordingborg.

Fra 2020, hvor der er indgået ny kontrakt, producerer Fælleskøkkenet såkaldte komponenter til mad på alle regionens sygehuse samt Psykiatrien i Vordingborg, Roskilde og Slagelse.

- Det er rigtig vigtigt, at vi fik bevaret arbejdspladser i den sydlige del af regionen, og det er vi meget glade for. Men det er trist, at overskridelse af økonomien i produktionskøkkenerne i Slagelse og Holbæk betyder, at to ansatte bliver sagt op, siger Rikke Kristensen, formand for Kost- og Ernæringsforbundet i Region Sjælland.

Mogens Fonseca pointerer, at den ny aftale med Fælleskøkkenet ikke har noget med besparelserne i Holbæk og Slagelse at gøre.